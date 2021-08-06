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Седокова тримає себе в руках заради зустрічей з дочкою, яку відсудив колишній чоловік

9:55 6 серпня 2021
Анна Седокова

У колишньої «ВІА Гри» Анни Седокової зараз непрості часи. Співачка намагається використати право на зустрічі з дочкою Монікою, яка за рішенням суду проживає в Штатах з батьком. Заради таких зустрічей Седоковій доводиться тримати себе в руках при спілкуванні з колишнім чоловіком Максимом Чернявським. Про це співачка розповіла в інтерв'ю HelloMagazine.

За словами Седокової, вона прийшла до невтішного висновку: зустрічі з донькою на відстані не можуть замінити особисте спілкування. «Виховувати на відстані неможливо… Можна бути другом на відстані, а мамою на відстані дуже важко бути… Та й давайте скажемо чесно: дитині не так цікаво дивитися в телефон, говорити по телефону, щось розповідати», — пояснила співачка.

При спілкуванні з колишнім чоловіком співачка намагається зберігати спокій: «Ми всі намагаємося, щоб все було спокійно, кожен з нас пережив занадто багато болю».

Також Седокова розповіла, що вже познайомила Моніку зі своїм новим чоловіком Янісом Тіммою. «Вони відразу закохалися один в одного… Моніка і Яніс дуже веселі, класні, добрі», — каже Анна.

Нагадаємо, Анні Седоковій за рішенням суду заборонено публікувати фото або відео дочки в соцмережах. Про те, як зараз виглядає Моніка, можна судити лише з рідкісних відео на сторінці старшої дочки Седокової.

Фото annasedokova/Instagram

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