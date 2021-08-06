34-річна зірка «Кухні» стала мамою вдруге

Російська актриса, 34-річна зірка серіалу «Кухня» Марія Горбань, яка раніше знялася для «глянцю» з великим животиком, стала мамою вдруге — у її дочки Стефанії з'явився братик Нілан.

Про народження сина актриса повідомила в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку. «Любов народжує любов! Привіт, Нілан», — таким коментарем супроводила вона фото.

Малюк з'явився на світ напередодні — 5 серпня.

Ще тиждень тому актриса публіковала у соцмережах «вагінту» фотографію з чоловіком, з яким вони ніжилися у морі.

Нагадаємо, що в лютому цього року актриса вийшла заміж вдруге — її обранцем став фотограф і оператор Кирило Зоткін, з яким вони разом живуть вже шостий рік. Вона показала у соцмережах фото з РАГСУ, куди вони прийшли разом з Кирилом і Стефанією. Її дочка народилася у першому шлюбі — Горбань була одружена з освітлювачем Юрієм Філатовим, але їхній союз швидко розпався.

Фото зі сторінки Марії Горбань у соцмережах.

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