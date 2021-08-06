«Більмо на оці у владі»: «Green Grey» різко відреагували на новий скандал з концертом на День Незалежності

Група Green Grey, якій спочатку не дали виступити в День Незалежності на «Олімпійському», а потім ще і відмовили в концерті на Хрещатику, не приховує обурення. Музиканти почуваються, ніби Україна відкотилася на 40 років назад, і повернувся «совок» з його забороною на рок-музику.

«Організатори скасували наш концерт на даху ЦУМ. Пояснюють своє рішення словами: „Ой, ми не знали“… Ми розуміємо, що для влади ми як більмо на оці. Що дуже невчасний цей наш кіпеж… Своїми діями, влада нас тільки заохочує», — кажуть музиканти.

Виправдання організаторів концерту група Green Grey вважає безглуздими: посередники самі звернулися до артистів і запропонували свою локацію, на концерт активно продавалися квитки, вже почали обговорювати дату додаткового виступу.

Green Grey обіцяє, що і презентація нового альбому, і концерт все одно відбудуться. Зараз виконавці шукають, де провести шоу.

Нагадаємо, на концерті на НСК «Олімпійський» 24 серпня виступлять понад 30 артистів і груп. Незважаючи на те, що організатори обіцяли дуже ретельно підійти до вибору музики, в список потрапили артисти, які паралельно виступають в Росії.

Фото greengreyofficial/Instagram

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