«Сцена з Титаніка»: Пономарьов вразив фанатів «біцухою» та любов'ю до екстриму

Співак Олександр Пономарьов, який півтора року мріяв про теплі краї, показав, як провів свою відпустку на морі. Замість лежанню на пляжі співак вибрав активний відпочинок на яхті з запливами в місці, де глибина більше кілометра.

Перші кадри відео нагадали шанувальникам сцену з «Титаніка» на носі корабля. Також фанатів захопила відмінна спортивна форма Пономарьова.

Нагадаємо, раніше Пономарьов розповідав, що у нього з'явилася нова мрія — отримати міжнародні права, щоб можна було за кордоном самому ходити під вітрилом.

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