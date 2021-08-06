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«Сцена з Титаніка»: Пономарьов вразив фанатів «біцухою» та любов'ю до екстриму

11:40 6 серпня 2021
Пономарьов

Співак Олександр Пономарьов, який півтора року мріяв про теплі краї, показав, як провів свою відпустку на морі. Замість лежанню на пляжі співак вибрав активний відпочинок на яхті з запливами в місці, де глибина більше кілометра.

Перші кадри відео нагадали шанувальникам сцену з «Титаніка» на носі корабля. Також фанатів захопила відмінна спортивна форма Пономарьова.

Нагадаємо, раніше Пономарьов розповідав, що у нього з'явилася нова мрія — отримати міжнародні права, щоб можна було за кордоном самому ходити під вітрилом.

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