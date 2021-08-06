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Шикарне літо: Джанабаєва показала новий будинок і похвалилася молодшим сином від Меладзе

12:53 6 серпня 2021
Джанабаєва

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва показала, як їм з Валерієм Меладзе живеться в новому будинку, куди сім'я переїхала навесні. У будинку достатньо місця для сім'ї з п'яти осіб, а перед будівлею є простора галявина, де семирічний Лука може бігати і запускати літачки.

Раніше Джанабаєва похвалилася, що Лука, незважаючи на юний вік, виявляє схильність до музики. Хлопчик навчився грати на гітарі і з задоволенням демонструє свої вміння.

Новий будинок сім'я купила перед народженням дочки Агати. Знаходиться дім в котеджному селищі Millennium Park, в так званій підмосковній Венеції. Обійшовся будинок сім'ї в 600 млн рублів.

Фото albinadzhanabaeva/Instagram

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