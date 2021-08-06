Пережив депресію: Іво Бобул зізнався, що йому довелося робити операцію

На одній з київських кіностудій завершились зйомки нового вокального шоу «Співають всі!» (канал «Україна»). Згідно з правилами проекту, судити учасників буде масштабне журі зі ста музичних експертів! Серед знаменитостей буде і співак: народний артист України Іво Бобул. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Іво розповів про конфлікти на знімальному майданчику, депресію під час карантину та 15-річного сина.

- Я не дуже часто брав участь у таких телевізійних конкурсах, — зізнався Бобул. — Мене бояться, бо я завжди справедливий. Не йду на компроміси щодо голосу, співу — для мене ці речі значимі, бо я сам пройшов хорошу школу. Пам’ятаю все, що казали мені багато років тому. Знаєте, що головне для артиста? Вдало обрана пісня і манера виконавця. Без впевненості ніяк, бо сцена не любить невпевнених. Ти повинен любити її і віддаватися їй. Ну і везіння теж грає свою роль.

— Сто музичних експертів, де в кожного своя думка. Важко було знаходитись серед такої кількості артистів?

— У нашій сотні є вокалісти, композитори, поети, які знають і розуміють, про що вони говорять. Але є й ті, які прийшли пропіаритись, їм аби сказати що-небудь. Коли на сцену виходить людина, яка гарно співає, обов’язково знайдеться хтось один, хто не встане та не проголосує. Мені хочеться запитати: «Дитинко, а якби ти вийшла на сцену, ти б так заспівала?!».

Іво Бобул називає себе справедливим

— Карантин важко вдарив по всіх. Як ви пережили цей період?

— У перший карантин ми всі сиділи вдома, через що я заробив собі тромби і довелося робити операцію. Вдома нічим і не займався. Були дуже депресивні настрої, тому що коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив? Так, із сином час проводив, але я за нього теж переживав, за рідних, дружину. В магазин із нашої сім’ї ходив тільки я.

— Вашому Данилові 15 років. Син проявляє інтерес до співів?

— Він не проти, але я поки його з музикою не чіпаю. Каже, що повинен сам до цього дозріти.

Нагадаємо раніше про свої враження від проекту «Співають всі» розказали Олена Гребенюк, Монро, Олег Винник.

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