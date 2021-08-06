26.80 / 27.00 31.60 / 31.95
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Пережив депресію: Іво Бобул зізнався, що йому довелося робити операцію

13:13 6 серпня 2021
Іво Бобул

На одній з київських кіностудій завершились зйомки нового вокального шоу «Співають всі!» (канал «Україна»). Згідно з правилами проекту, судити учасників буде масштабне журі зі ста музичних експертів! Серед знаменитостей буде і співак: народний артист України Іво Бобул. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Іво розповів про конфлікти на знімальному майданчику, депресію під час карантину та 15-річного сина.

- Я не дуже часто брав участь у таких телевізійних конкурсах, — зізнався Бобул. — Мене бояться, бо я завжди справедливий. Не йду на компроміси щодо голосу, співу — для мене ці речі значимі, бо я сам пройшов хорошу школу. Пам’ятаю все, що казали мені багато років тому. Знаєте, що головне для артиста? Вдало обрана пісня і манера виконавця. Без впевненості ніяк, бо сцена не любить невпевнених. Ти повинен любити її і віддаватися їй. Ну і везіння теж грає свою роль.

— Сто музичних експертів, де в кожного своя думка. Важко було знаходитись серед такої кількості артистів?

— У нашій сотні є вокалісти, композитори, поети, які знають і розуміють, про що вони говорять. Але є й ті, які прийшли пропіаритись, їм аби сказати що-небудь. Коли на сцену виходить людина, яка гарно співає, обов’язково знайдеться хтось один, хто не встане та не проголосує. Мені хочеться запитати: «Дитинко, а якби ти вийшла на сцену, ти б так заспівала?!».

Іво Бобул
Іво Бобул називає себе справедливим

— Карантин важко вдарив по всіх. Як ви пережили цей період?

— У перший карантин ми всі сиділи вдома, через що я заробив собі тромби і довелося робити операцію. Вдома нічим і не займався. Були дуже депресивні настрої, тому що коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив? Так, із сином час проводив, але я за нього теж переживав, за рідних, дружину. В магазин із нашої сім’ї ходив тільки я.

— Вашому Данилові 15 років. Син проявляє інтерес до співів?

— Він не проти, але я поки його з музикою не чіпаю. Каже, що повинен сам до цього дозріти.

Нагадаємо раніше про свої враження від проекту «Співають всі» розказали Олена Гребенюк, Монро, Олег Винник.

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Софія Ротару

І знову скандал навколо концерту на День Незалежності: під прицілом — Ротару

З 1 вересня пенсії будуть платити по-новому: деталі

З 1 вересня пенсії будуть платити по-новому: деталі

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.