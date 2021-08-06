«Тарзан набрид»: фанати розкритикували «сімейний стриптиз» Корольової
Співачка Наташа Корольова показала, як під час відпочинку в Туреччині разом з чоловіком проводить час на яхті. Наташа в яскраво-рожевому купальнику і Тарзан в образі брутального пірата відтворили романтичну сцену з «Титаніка».
Втім, шанувальникам сімейна ідилія Королевою і Глушко здалася нещирою. Не всі повірили, що Корольова так просто пробачила чоловікові гучну історію зі зрадою. Симпатиків у Тарзана з тих пір поменшало.
Фанати прийшли до висновку, що на Наташі не могли не позначитися важкі переживання тих днів.
Втім, довелося визнати, що Корольовій вже далеко не 16, а 48 років, і це той випадок, коли вік дає про себе знати.
Нагадаємо, Корольова і Тарзан відзначили в нинішньому році 20-річчя свого сімейного союзу.622
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