«Тарзан набрид»: фанати розкритикували «сімейний стриптиз» Корольової

Співачка Наташа Корольова показала, як під час відпочинку в Туреччині разом з чоловіком проводить час на яхті. Наташа в яскраво-рожевому купальнику і Тарзан в образі брутального пірата відтворили романтичну сцену з «Титаніка».

Втім, шанувальникам сімейна ідилія Королевою і Глушко здалася нещирою. Не всі повірили, що Корольова так просто пробачила чоловікові гучну історію зі зрадою. Симпатиків у Тарзана з тих пір поменшало.

Фанати прийшли до висновку, що на Наташі не могли не позначитися важкі переживання тих днів.

Втім, довелося визнати, що Корольовій вже далеко не 16, а 48 років, і це той випадок, коли вік дає про себе знати.

Нагадаємо, Корольова і Тарзан відзначили в нинішньому році 20-річчя свого сімейного союзу.

622

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter