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Шоу-бізнес

«Сама сексуальність»: Мішина та її новий партнер засипали один одного компліментами

15:01 6 серпня 2021
Мішина Кот Притула

Актриса Ксенія Мішина показала, як проходить притирання нової команди зіркових суддів шоу «Україна має талант». Разом з Мішиною суддями стали Євген Кот та Сергій Притула. Обидва вони намагаються привернути до себе увагу красуні Ксенії.

Так, коли Мішина записувала відео для Instagram і хотіла показати глядачам події за лаштунками шоу, Євген Кот потрапив у кадр і сприйняв слова про красу на сцені на свій рахунок.

Сергій Притула гостро відреагував на підвищену увагу до колеги. «А чому коли ти говориш про красу, то показуєш Кота, а не мене», — жартома образився він.

Нагадаємо, десятий сезон проекту «Україна має талант» вийде в ефір восени. Шоу повернеться на екрани після чотирирічної перерви. Ведучим в новому сезоні став Григорій Решетник. Зйомки вже в процесі.

Фото kot_jenya / Instagram

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