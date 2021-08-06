Пугачова не прийшла на святкування дня народження внучки: родичам довелося виправдовуватися

Алла Пугачова не з'явилася на святкування першого дня народження дочки свого єдиного племінника Алли Пугачової Влада, яке організували незвично — на кораблі і з шикарним тортом. Фото опублікував Собєседнік .

«Вона (Примадонна. — Авт.) у зв'язку з завантаженістю була відсутня в Москві в цей день, але подзвонила, дуже тепло і зворушливо привітала дочку», — заявив Владислав, запевнивши, що в їхніх стосунках немає натягнутості і «лайки, як пишуть в пресі».

За словами його дружини Гузель, для маляти вже почали вибирати дитячий сад, причому не державний, а приватний, адже Аллочка зростає дуже розвиненою.

«Вона, як і всі дітки в її віці, любить грати в пісочниці. А ще — аналізувати. Обожнює кубики, сама їх складає, підбирає різні кольори «, — розповіла щаслива мама, яка не виключає, що незабаром в їх сімействі знову з'являться діти.

Нагадаємо, Влад після смерті батька, брата Алли Борисівни — Євгенія Пугачова, став інвалідом — потрапив в нерв, намагаючись зробити собі укол. Знаменита родичка помістила Влада в клініку, де лікарі змогли поставити його на ноги, а після ще й купила племіннику квартиру в Москві. Згодом життя Влада налагодилася. Він одружився вдруге — на бухгалтері Гузель з Казані. Близько року тому пара стала батьками, на світ з'явилася дівчинка. Спочатку дитину хотіли назвати Євгенією, але потім передумали. Племінник Пугачової вирішив назвати дочку так само, як знамениту тітку.

Однак в Мережі пліткують, що Пугачова досі не захотіла бачити внучку, та й з племінником своїм не спілкується.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter