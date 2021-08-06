26.78 / 27.00 31.56 / 31.93
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Влад Яма в діловому костюмі показав свій «звичайний день в лісі» і викликав глузування фоловерів

23:11 6 серпня 2021
Влад Яма в діловому костюмі показав свій «звичайний день в лісі» і викликав глузування фоловерів

Відомий танцюрист і хореограф, а тепер ще й телеведучий Влад Яма, який на дієті примудрився набрати 8 кілограмів, повеселив фоловерів своїм діловим нарядом … на прогулянці в горах.

Фото Влад виклав в Instagram 6 серпня, повідомивши, що так він проводить «звичайний день».

Фоловери почали жартувати, мовляв, вони в такому вигляді і в морі купаються, і нагадали головний принцип життя метросексуалів — «Головне, щоб костюмчик сидів».

Нагадаємо, раніше на відпочинку в Греції на хореографа чатувала справжня небезпека — довелося їхати «серпантином» з краю гір, коли асфальт просто нависав над прірвою, а з гір падали «камінчики». На щастя, Владу вдалося подолати непередбачувану ділянку, хоча це і зайняло як мінімум півгодини.

А перед відпусткою молода дружина Влада опубликовала фото в бікіні, захопивши всіх шикарним тілом. Причому разом з нею «костюмі Адама» позував і сам Влад.

Фото instagram.com/vladyama_official/

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сімейство на кораблі

Пугачова не прийшла на святкування дня народження внучки: родичам довелося виправдовуватися

Софія Ротару

І знову скандал навколо концерту на День Незалежності: під прицілом — Ротару

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Лариса Голубкіна

Актриса Лариса Голубкіна прокоментувала інформацію про те, що батьком її дочки був Олексій Баталов

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.