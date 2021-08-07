Алентову зацькували в мережі після смерті Меньшова

Російську актрису Віру Алентову критикують за вихід на театральну сцену до закінчення 40 днів із дня смерті її чоловіка, режисера-«кримнашиста» Володимира Меньшова. Про це повідомляє «Собеседник».

Алентова 11 і 12 серпня вийде на сцену московського драматичного театру імені Пушкіна, щоб зіграти головні ролі в спектаклях «Сімейка Краузе» та «Помилкові визнання». У мережі обурюються тим, що повернення відбудеться до закінчення 40-денного трауру за чоловіком — режисером Володимиром Меньшовім, який помер 5 липня.

За актрису заступився друг її сім'ї художник Нікас Сафронов.

«Лаяти її за те, що вона залишилася відданою мистецтву — ось це злочин! Люди, які це роблять, не розуміють головної суті. Навпаки, зараз всі повинні говорити Вірі: „Іди грай, працюй, відволікайся! Виходи з своєї біди, живи далі“. Я думаю, що Володя їй сказав би так само», — упевнений він.

Нагадаємо, Віра Алентова відома роллю в фільмі «Москва сльозам не вірить» і інших фільмах. Її визнали загрозою національній безпеці України. Нікас Сафронов внесений в базу «Миротворця» за порушення кордону України та участь в пропагандистських заходах російських окупаційних властей. Нещодавно Сафронов примудрився в свій день народження потрапити в аварію.

Фото: kino-teatr.ru

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