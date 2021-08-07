«Подруги так не роблять»: Надія Бабкіна виставила Софію Ротару в непривабливому вигляді в її день народження

Серед великої кількості шанувальників творчості Софії Ротару, які вітають легендарну співачку з 74-м днем народження, є її колега по сцені Надія Бабкіна. Зробила вона це в своєму Instagram.

У підписі до посту Надія Георгіївна відзначила, що вони дружать з Софією Михайлівною вже багато років.

«Соня не схильна афішувати своє особисте життя, чим помітно відрізняється від зірок нашої естради. Кажуть, що без піару сьогодні кар'єри не зробиш, але до Софії Ротару це правило не стосується. Її багато років люблять не за імідж, а за талант. Які б дурниці про Соню не складали журналісти, до неї вони ніколи не пристануть», — стверджує Бабкіна.

Вона заявила, що в минулому році до її ювілею разом з Ротару записала «Червону руту», але через пандемію співачка не змогла приїхати в Москву з України.

Але користувачі мережі стали звинувачувати Бабкіна в тому, що вона виставила Ротару в непривабливому вигляді, пише ЭГ.

На фото улюблениця мільйонів Софія Ротару постає в зморшках, та й якість знімка залишає бажати кращого.

«Ну і навіщо ви її так виставляєте? Хіба подруги так чинять?», «Не найкраще фото», «Вітання хороше, а ось фотографія — не дуже», «Не зрозуміла приколу з цим фото», — пишуть фоловери.

У той же час, навіть якщо російська виконавиця й намагалася показати «не зовсім приємне» ставлення до української зірки, їй це не вдалося: переважна більшість коментарів до посту були добрі, щирі та наповнені любов'ю до Софії Ротару.

Нагадаємо, Ротару перед концертом до Дня Незалежності України збирається виступити в Росії.

Фото Instagram sofiarotaru.official

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter