24 тисячі поцілунків: папараці застали красиву внучку Чапкіса за приємним заняттям з коханим

Італійська актриса Анна Сафрончік, внучка легендарного Григорія Чапкіса, котра зачарувала сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, потрапила в об'єктив папараці за пристрасними поцілунками з таємничим коханим у Греції, де вона, схоже, проводить більше часу, ніж в Італії. Пізніше Анна сама зізналася в цьому в своєму Instagram.

Інцидент стався, незважаючи на спроби 40-річної Ганни «засекретити» своє особисте життя.

На знімках пара цілувалася на пляжі та в морі, а також на березі — саме час згадати один з хітів Адріано Челентано «24 тисячі поцілунків».

«Ми знайомі недавно, приховували стосунки, але на жаль до вчорашнього дня… Папарацці!!! Отже… Представляю вам Джио!» — написала Сафрончік.

У той же час деякі з фоловерів Анни не дуже-то повірили її фразам — на їхню думку, дівчина сама все влаштувала, щоб мати привід показати свого коханого.

«Це все продумано», «А звідки у вас фото папарацці?», «Навіщо нас плутати?» — пишуть розчаровані підписники, яким більше подобалося те, що Анна вільна та красива дівчина.

У той же час фанати жіночої статі пораділи тому, що у Сафрончік нарешті з'явилася пара.

«Ви красиві», «Просто неймовірна пара», «Таку крутизну неможливо приховати!», «Неймовірні», — зазначили вони.

Нагадаємо, Анна Сафрончік залишилася в Києві після похорону Григорія Чапкіса.

Фото: Instagram annasafroncik

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