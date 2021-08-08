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Дефіле під музику з фільму «Секс у великому місті»: Марія Максакова здивувала фанатів витонченими формами

4:29 8 серпня 2021
Марія Максакова

Співачка Марія Максакова, яка полюбляє проводити вільний час в Одесі, де із задоволенням демонструє «на зло хейтерам» свої нові купальники, знову вирушила на південь. Про це вона написала в Instagram.

Там же вона опублікувала ряд відвертих фото і відео, де дефілює в білому бікіні під музику з серіалу «Секс у великому місті».

Звичайно, підписники-росіянки почали єхидно відмічати, що зірка відчутно округлилася на відпочинку.

«Купальник малуватий!», «Марія вам треба зайнятися спортом, чи є сенс так оголятися!» — пишуть співачці в коментарях під постом.

У той же час фоловери-чоловіки відзначають, що невелика зайва вага додає співачці красич — так вона виглядає набагато витонченішою і жіночнішою.

Втім, Максакова не комплексує і не збирається закривати коментарі до своїх публікацій в соцмережах. За словами оперної діви, вона стежить за своєю формою, і періодично практикує интервальное голодування.

Нагадаємо, раніше Марія Максакова знайшла оригінальний засіб для зняття стресу — воно їй знадобилося після передачі «телекілера» Андрія Малахова.

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