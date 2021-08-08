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Шоу-бізнес

Глюкоза розповіла, як потрібно «ловити хвилю», але фанати не впізнали її через купальник

5:00 8 серпня 2021
співачка Глюкоза

У самий розпал літа багато зірок шоу-бізнесу покинули північні широти для того, щоб провести незабутню відпустку біля моря. І поки Марія Максакова відпочиває в Одесі, співачка Глюкоза (Наталія Чистякова-Іонова), яку раніше не пустили в Україну, вирішила вдруге не ризикувати, і віддала перевагу спекотній Іспанії. Про це вона написала в Instagram.

Дівчина проводить відпустку з сім'єю, що не заважає їй влаштовувати відверті фотосесії то в басейні, то на машині, то на пляжі.

Так, на прощання з гарячим іспанським сонцем Наташа вирішила зробити знімок біля моря на серфі, надівши новий, тільки що куплений купальник.

«Люблю ловити правильну хвилю;)», — підписала вона знімок.

Не зовсім зрозуміло, що хотіла висловити своїм постом красуня, але більшість фоловерів за звичкою похвалили те, як виглядає Наталія, при цьому деякі з них, як не дивно, навіть не впізнали свою улюбленицю — ймовірно, через занадто «суворий» купальник, без розрізів та глибокого декольте.

Втім, у дівчини є ще час виправити ситуацію — раніше її пости в бікіні з філософським підтекстом «йшли на ура» у шанувальників.

Нагадаємо, не так давно Іонової-Чистякової вдалося здивувати шанувальників «найсміливішим» купальником літа.

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