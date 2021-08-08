Молода дружина Віктора Павлика вперше після пологів показала фігуру в купальнику

«Нудьгуюча за вагітністю» дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова продовжує ділитися в Instagram знімками з життя молодої матусі.

Так, через сім тижнів після народження сина Михайла Катерина зважилася на те, щоб показати, як виглядає її фігура в купальнику.

Для цього 27-річна кохана співака опублікувала фотоколаж, який зробила зі знімків з відпочинку в Карпатах.

На ньому молода матуся позує в суцільному купальнику в басейні.

Зробила вона це нібито з благородною метою — дізнатися, звідки підписники дізналися про неї.

«Побачила у блогера пост, де вона запитала у підписників, як вони дізналися про неї! І теж захотілося вас таке запитати. Хоча розумію, що більшість напише «жовта преса «. За що їй спасибі! Так ось, розкажіть, звідки? Який блогер? PS А які фото залишилися у мене в архіві. Краще гір можуть бути тільки гори «, — написала Катя.

«Відпочивали в тому ж готелі Mountain resorts в Буковелі) вирішила підписатися; Катюша, як приємно; Анжела Петрівна, жоден раз про Вас згадує; В Фейсбук стаття була про срач який то, вже не пам'ятаю який, зайшла почити срач; Вирішила подивитися і тягнулася. До сих пір з Вами. Уже й на весіллі була, і народили; Красиве фото і Ви як завжди «- пишуть їй фанати.

Звичайно, не виключено, що спроба дізнатися думку фоловерів — всього лише привід показати «себе, красиву» в пляжному вбранні, але зайнятій постійними турботами про малюка матусі це, звичайно, цілком можна пробачити.

Нагадаємо, раніше змучена дружина Віктора Павлика розповіла про труднощі материнства.

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