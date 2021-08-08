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Щасливі та у вишиванках: Реп'яхова поділилась унікальними кадрами хрещення сина

18:57 8 серпня 2021
катя репяхова і виктор павлік

Народний артист Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова похрестили сина. Хлопчику 15 серпня виповниться два місяці, і батьки вирішили, що настав час для таїнства Хрещення. Красиві фото і відео з церкви Реп'яхова показала в Instagram.

Вибираючи храм, батьки зупинилися на тій церкві, що знаходиться по сусідству з пологовим будинком, де з'явився на світ Міша. Віктор і Катерина прийшли до церкви в яскравих вишиванках.

Обряд Хрещення Міша переніс спокійно.

Коли малюк вже був готовий розплакатися, Віктор Павлік допоміг хрещеним батькам заспокоїти сина.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Віктор Павлік розповідав, що Міша нагадує йому дочку Христину і сина Сашка в дитинстві. Співак прийшов до висновку, що молодший син з темним волоссям і темно-синіми очима пішов у рід Павліків.

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