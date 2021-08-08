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«Потрібен на землі»: Винник поділився неймовірним фото та розповів, від чого захоплює дух

21:10 8 серпня 2021
винник

Співак Олег Винник, який недавно розповідав, що дуже любить автомобілі, зізнався, що літаки йому теж до душі. Особливо любить артист розглядати з висоти красу рідного краю.

«Скільки б разів не піднімався в небо, завжди захоплює дух від краси нашої землі», — говорить Винник.

Шанувальниці співака розхвилювалися, дізнавшись про літакове хобі. «Ти нам потрібен на землі, а не на небі», — нагадують Виннику.

У будь-якому випадку, фото Олега поруч з літаком виглядають дуже романтично, і це не можна було не визнати.

Нагадаємо, Олег Винник недавно відзначив 48-річчя. Співак зізнався, що подорослішав він рано — ще в п'ятому класі, а зараз відчуває себе максимум на 30 років.

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