«Потрібен на землі»: Винник поділився неймовірним фото та розповів, від чого захоплює дух

Співак Олег Винник, який недавно розповідав, що дуже любить автомобілі, зізнався, що літаки йому теж до душі. Особливо любить артист розглядати з висоти красу рідного краю.

«Скільки б разів не піднімався в небо, завжди захоплює дух від краси нашої землі», — говорить Винник.

Шанувальниці співака розхвилювалися, дізнавшись про літакове хобі. «Ти нам потрібен на землі, а не на небі», — нагадують Виннику.

У будь-якому випадку, фото Олега поруч з літаком виглядають дуже романтично, і це не можна було не визнати.

Нагадаємо, Олег Винник недавно відзначив 48-річчя. Співак зізнався, що подорослішав він рано — ще в п'ятому класі, а зараз відчуває себе максимум на 30 років.

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