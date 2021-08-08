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Не змогла стримати сліз: Приходько зворушливо привітала сина та показала рідкісні кадри з чоловіком

7:00 9 серпня 2021
анастасія приходько

Анастасія Приходько не балує шанувальників фотографіями чоловіка. Рідкісні кадри на Instagram-сторінці співачки з'явилися лише з нагоди свята — Анастасія разом з чоловіком Олександром відзначали день народження сина Гордія.

Співачка не могла стримати сліз, коли Гордій прийшов з букетом із кульок і обійняв маму. Анастасія плакала, не соромлячись спрямованих на неї камер.

У Instagram співачка поділилася, що після дочки Нани довго мріяла про сина. Вагітність протікала легко. «Ми з тобою облетіли майже всю Америку. Іспанію, Україну», — згадує Анастасія. Пологи були швидкими — через три години на світ з'явився хлопчик. Гордій народився з ростом 58 сантиметрів, а тому весь куплений одяг для новонародженого виявився маленьким.

Приходько показала добірку дитячих фотографій сина, починаючи з народження.

Нагадаємо, в 2019 році Анастасія Приходько повінчалася разом з чоловіком Олександром. Навесні 2021 року у пари народився син Лука.

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