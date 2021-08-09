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«Обережніше з бажаннями»: Комаров прикупив ділянку в Верховині

7:52 9 серпня 2021
«Обережніше з бажаннями»: Комаров прикупив ділянку в Верховині

Відомий мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров, готуючись до зйомок нового сезону «Мандруй Україною», купив ділянку в Карпатах і тепер планує побудувати там дачу. Комаров зізнався, що коли трохи пожив у Верховині, то більше не сумнівався в правильності рішення.

«Верховино, зустрічай нового сусіда! Або «обережніше з бажаннями, вони збуваються» — пожартував телеведучий.

«Я знайшов місце, в якому не тільки дуже багато сюжетів для програми, а в яке хочу повернутися поза роботою. Я закохався в Верховину… І ось мене можна привітати — вчора я оселився в Верховині, по сусідству з будиночком гіда. Точніше, поки купив ділянку 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу», — розповів Комаров.

Нагадаємо, Комаров пояснив, що ідея проекту «Мандруй Україною» прийшла в розпал пандемії, коли кордони були закриті. А свій попередній проект «Світ навиворіт» Комаров порівнює з улюбленою дитиною. «Я готовий був жити-спати-їсти на роботі, тільки щоб робити «Світ навиворіт», — розповідав він.

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