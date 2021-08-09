«Ще хвилина — і мене б не взяли в серіал „Друзі“», — Дженніфер Еністон

Зірка Голлівуду Дженніфер Еністон є володаркою безлічі престижних премій, включаючи «Еммі» і «Золотий глобус». Всесвітню популярність їй принесла роль Рейчел Грін у культовому серіалі «Друзі» . Були часи, коли актрису називали так і ніяк інакше — Рейчел. Сьогодні Дженніфер — одна з найбільш впізнаваних кінозірок. Їй 52 роки. Здавалося б, у неї є все для щастя. Однак особисте життя Еністон не склалося. У всякому разі, в традиційному уявленні. У липні 2000 року вона вийшла заміж за Бреда Пітта, однак через чотири з половиною роки актор пішов від неї до Анджеліни Джолі. У жовтні 2005 року подружжя оформило розлучення. У серпні 2012 року Еністон вийшла заміж за Джастіна Теру. Другий шлюб розпався так само швидко, як і перший, — у лютому 2018 року пара подала на розлучення. Відтоді західні ЗМІ дружно намагаються звести разом Дженніфер і Бреда, який зі скандалом розлучився з Анджеліною. Еністон намагається всі ці чутки не коментувати. Американському журналу InStyle вдалося взяти в актриси інтерв'ю, де кінозірка трішки відкрила завісу таємниці, за якою ховається її особисте життя. Дженніфер також розповіла, який вплив на неї справила пандемія коронавірусу. З актрисою розмовляла журналістка Лора Браун. Інтерв'ю стало центральним матеріалом вересневого номера InStyle, який днями вийшов у світ.

«Остаточно зрозуміла, що не можна бути хорошою для всіх»

— Джен, відразу хочу привітати тебе з появою на обкладинці InStyle. Сподіваюся, це допоможе твоїй кар'єрі (сміється)!

— Дякую, Лоро! Ти знаєш, я погодилася на інтерв'ю з однією умовою — ви ставите мене на обкладинку.

— Ти попросила — ми погодилися. Я навіть пам'ятаю, що ти при цьому сказала …

— Так. «Поверніть мене до життя!» — заявила я (сміється).

— Схоже, пандемія тебе дістала. Як тобі вся ця ситуація?

— Відповім серйозно. Навколо одночасно відбувалися і відбуваються як дуже хороші, так і абсолютно жахливі речі. Особисто для мене гарне полягало в тому, що я позбулася великого тиску, передихнула і провела внутрішню інвентаризацію.

— Тобто?

- Спробувала розібратися, що відбувається з моїм життям, що дійсно важливо для мене. Ти і я однакові. Ми обидві завжди в роботі. Нам це подобається. Байдикувати — це не про нас. Так ось, для таких як ми, пандемія дала можливість зменшити темп, задуматися, провести переоцінку, відсіяти зайве і взяти новий старт. Коротше, всім нам необхідне було генеральне прибирання.

— І від чого ти позбулася?

— О, залізла в самі глибини. Немов знайшла у себе вдома місце, до якого раніше не доходили руки. Якщо говорити коротко, позбулася того, що довгий час вважала необхідним, важливим. Виявилося, що мені воно не потрібно. А ще остаточно зрозуміла, що не можна бути хорошою для всіх. Всім не догодиш. Значить, і прагнути до цього не має сенсу. Що поганого в тому, щоб трохи пожити для себе? Трохи частіше бути самою собою? Мені б хотілося весь час бути такою, яка я є. Вибач, але медіа створюють про нас, акторів, неправильне уявлення. Коли читаєш журнали, газети, соцмережі, дивишся новини шоу-бізнесу, створюється враження, що артисти тільки і роблять, що подорожують по світу і загоряють на пляжах. Наше справжнє життя залишається за кадром. І робота, до речі, теж.

«Медіа створюють про нас, акторів, неправильне уявлення, - говорить Дженніфер. - Наша справжнє життя залишається за кадром»

— До речі, про роботу. Ви зняли другий сезон «Ранкового шоу»? («Ранкове шоу» — серіал про працівників телеканалу, які роблять популярну ранкову програму. Еністон зіграла в ньому одну з головних ролей. Її партнери — Різ Уізерспун, Стів Карелл, Біллі Крудап. Дженніфер отримала за роль Алекс Леві премію Гільдії кіноакторів США. — Ред.)

— Так, прем'єра запланована на 17 вересня.

— І зараз у вас всіх буде місяць розкрутки другого сезону, так?

— Так. Я називаю це «шоу поні і собачок». Роз'їзди по країні з купою пресконференцій, брифінгів, червоних доріжок та іншої мішури. Господи, невже людям це дійсно потрібно? Я люблю свою роботу. Мені подобається зніматися. Але весь цей промоушн вганяє мене у стрес. Найгірше те, що під час цих рекламних кампаній ти зовсім трохи розповідаєш про те, що рекламуєш, тобто про фільм або серіал, а решта часу перетворюється в балаканину ні про що. Вірніше, у спроби журналістів і шанувальників випитати у тебе сальні подробиці та твої спроби красиво піти від обридлих питань. Я добре вивчила правила гри. І я розумію, що саме потрібно публіці. І що хочуть з мене вивудити ЗМІ. Найгірше те, що, коли ти їм не даєш це, вони самі придумають все за тебе.

Зірка Голлівуду Дженніфер Еністон є володаркою безлічі престижних премій, включаючи «Еммі» і «Золотий глобус»

— Я подивилася трейлер другого сезону «Ранкового шоу». Твоя героїня Алекс публічно прощається з телебаченням і намагається налагодити особисте життя. А ти здатна на таке?

— Чесно, я намагалася. Навіть уявляла собі, як це буде чудово. Але я зрозуміла, що протягну без роботи не більше трьох місяців. А що потім? Гаразд, я переставила меблі в будинку, все прибрала, знову переставила і знову прибрала. Прочитала книгу. Помедитувала. Ще одна книга. Ще одна медитація. Відчуваю себе чудово. Відмінно. Чорт, я хочу з кимось зустрітися! Я хочу на роботу !!!

— Відповідь вичерпна (сміється). Зйомки під час пандемії. У чому головні відмінності від колишнього, доковідного часу?

— Менше спілкування. Ніхто не хоче ризикувати. І мені цього не вистачало. Коли знімали перший сезон «Ранкового шоу», ми з Різ Уізерспун постійно обговорювали щось. Не тільки серіал. Ділилися думкою про все на світі. Як дві подруги. Та й з іншими членами знімальної групи було про що поговорити. А зараз ці контакти з метою безпеки були зведені до мінімуму. Іноді здавалося, що головними на знімальному майданчику є не режисер, оператор, продюсер, а наші епідеміологи! Але я розумію, що ці хлопці виконали відмінну роботу. Це важливо. І я їм вдячна. Ми всі під час зйомок відчували себе в якійсь паралельній реальності, де немає ковіда.

«Іноді здавалося, що головними на знімальному майданчику є не режисер, оператор, продюсер, а наші епідеміологи!»

— Повернемося до Алекс Леві. Як я зрозуміла, ви з нею різні люди. Наскільки ти була впевнена в собі, граючи несхожу на тебе людину?

— Не знаю. Судити, напевно, глядачам. Можу сказати тільки, що відчувала душевний дискомфорт, вселяючись в Алекс. Я не така неврастенічка, як вона. Не така божевільна, не така непостійна у своїх настроях. І це важко грати. Бували дні, коли мені був потрібен час, щоб зітхнути з полегшенням. Я поверталася додому, і мені здавалося, що у мене за плечима висить важкий рюкзак, і я не можу його зняти. Це дуже важливо в нашій професії — вміти швидко виходити з образу. Гра повинна приносити задоволення. Мій викладач акторської майстерності говорив: «Гра — це потужна зцілювальна сила. Потрібно тільки дозволити їй бути такою». Ти на якусь хвилину перетворюєшся на іншу людину, і це та сама мить, коли ти можеш чогось у неї навчитися.

— Якою з ролей ти пишаєшся найбільше?

— Роллю Алекс Леві. Ще мені дуже подобається доктор Джулія з комедії «Нестерпні боси». Вона крута! Пишаюся тим, що зіграла головну роль у фільмі «Торт». У цій картині моя героїня страждає синдромом хронічного болю, але залишається при цьому веселою, дотепною.

— А як же Рейчел?

— О, «Друзі» — це щось зовсім інше. Для всіх нас це скоріше не ролі, а частина життя.

Дженніфер Еністон: «Друзі» - для всіх нас це скоріше не ролі, а частина життя »

— У спеціальному епізоді «Друзів», який вийшов в цьому році, ти розповіла, що ледь не упустила роль Рейчел.

— Так, коли йшли кастинги, я отримала роль в іншому серіалі. І це було б неможливо — грати одночасно у двох серіалах.

— Ти можеш сьогодні уявити собі паралельний Всесвіт, в якому в твоєму житті немає «Друзів»?

— Ні. Але це дійсно могло статися. Я дивом не запізнилася на вечірній кастинг, коли відбирали акторів для «Друзів». Ще хвилина, і мене б не взяли. І це був би жах.

— Ваше возз'єднання через стільки років не залишило байдужими глядачів. А для вас що це значило?

— Для нас, акторів? Думаю, повернення в кращі роки нашого життя. Саме життя. Тому що «Друзі» стали частиною наших ДНК. Вони у нас у крові, в наших клітинах. Це був неймовірний досвід. З якоїсь причини ми всі опинилися в потрібний час у потрібному місці. І ми створили щось таке, що залишило невеликий слід в серцях людей по всьому світу.

Кадр з фільму «Друзі. Возз'єднання»

— Ви всі не знімалися разом багато років. Але ти ж бачилася з Кортні Кокс і Лізою Кудроу регулярно. Ви всі живете в Лос-Анджелесі, зустрічаєтеся. А ось з хлопцями? З Россом?

— Ти хотіла сказати з Девідом?

— Чорт, звичайно, з Девідом Швіммером!

— От бачиш! Це те, про що я тільки що говорила! Для мільйонів людей ми як і раніше Рейчел, Росс, Моніка, Джоуї, Фібі, Чендлер. Так що можеш сміливо називати Девіда Россом. Він живе в Нью-Йорку…

— Тому що у вас перерва у стосунках…

— Так. Перерва, яка затягнулася.

— У вас у всіх був час зібратися разом, як раніше? Для себе, не перед камерою?

— Ми намагалися, чесно. Але завадила пандемія. Тому у нас були нескінченні Zoom-конференції. До мене в гості приїжджали хлопці, але не всі. Швіммер був. Разом з дочкою. Чудова дівчинка! Хочу сказати, що, попри на довге розставання, ми всі відчували і продовжуємо відчувати певний зв'язок, який існує між нами. Ми дійсно друзі.

— Камера не заважала возз'єднанню?

— Ні. Повір, ми не грали на камеру. Все було щиро. І Кортні з Девідом, хоча вони режисери в нашій шістці, не вимагали робити нові й нові дублі.

— Кортні номінували на «Еммі» за цей спеціальний епізод «Друзів». Сподіваюся, вона отримає премію.

— Вона прекрасно впоралася. Кортні — дуже хороший режисер. Подивися на її сторіночку в Instagram! Там все продумано до дрібниць.

«Я хохотушка. Причому чим вульгарніший жарт, тим краще»

— До речі, Джен, ти з'явилася в Instagram тільки в кінці 2019 року. До цього тебе не було в соцмережах. А зараз ти проявляєш помітну активність. Чи не думаєш завести сторінку в TikTok?

— Ні! Хоча два роки тому я також впевнено говорила і про Instagram (сміється).

— Ти бачила пародію на тебе в TikTok? Там, де твій двійник ворушить губами, імітуючи найвідоміші репліки Рейчел?

— Бачила, хтось з друзів прислав мені посилання. Мені не сподобалося. Якийсь фрік. Вона на мене не схожа. Але я знаю, що багатьом подобається. Мені говорили і писали про це: «Вона твоя точна копія!». Я не згідна.

Дженніфер Еністон - одна з найбільш впізнаваних кінозірок

— І що ти відповідала на такі коментарі?

— По різному. Залежить від людини. Якщо це мій близький знайомий, тоді: «Серйозно?». Якщо не дуже: «Вау! Дякуємо».

— Адже це далеко не перша пародія на тебе. Яка, на твій погляд, краща за всіх?

— Ванесси Байєр у Saturday Night Live («Суботнього вечора у прямому ефірі» — популярна розважально-гумористична програма американського телеканалу NBC. — Ред.). Причому вона мені теж відразу не сподобалася. Хтось запитав, чи бачила я випуск SNL з пародією на мене. Я сказала, що ні. Тоді мені поставили запис. «Я так не кажу!» — відрізала я. Потім подивилася ще раз, і ще багато разів. І змінила свою думку. Думаю, перша негативна реакція пояснюється тим, що я боялася стати посміховиськом. Не люблю, коли з мене сміються. Відразу підтискаю хвіст і йду в глуху оборону. Але потім визнаю, що пародія або жарт були хорошими. Так було, до речі, і з карикатурою в New Yorker. Її опублікували відразу після виходу спеціального епізоду «Друзів». Спочатку я розлютилася. А потім сама зробила репост. Бачиш, я змінилася. Переоцінка. Тепер я розумію, що подібні пародії, шаржі, карикатури потрібно сприймати як комплімент. Це означає визнання твоєї популярності.

— Тебе легко розсмішити?

— Дуже! Я хохотушка. Причому чим вульгарніший жарт, тим краще. Мене смішать найбезглуздіші жарти.

Дженніфер Еністон: «Зізнаюся, я так і не навчилася поводитися на червоній доріжці. Намагаюся щосили. Іноді виходить »

— Ти казала, що не любиш червону доріжку. Я звернула увагу, що найчастіше у тебе на червоній доріжці відчужений вигляд. Немов ти показуєш, наскільки тобі все це нецікаво. Пам'ятаю, ми якось опинилися поруч в такий момент. І я прошепотіла тобі: «Не знаю, як ти це робиш».

— А я відповіла, стиснувши губи: «Ми всі так робимо. Зціплюємо зуби, потім вимушено сміємося і видавлюємо з себе чергову нісенітницю».

— І все ж… У тебе є улюблена поза для червоної доріжки? Ти продумуєш, як стати, як повернутися?

— Все залежить від стиліста. Це вони нами командують. Вони вирішують. «Ніколи так не роби! А ось це роби завжди!» — вказівки приблизно такі. Розумію, що звучить це щонайменше дивно. І зізнаюся, я так і не навчилася поводитися на червоній доріжці. Намагаюся щосили. Іноді виходить. Думаю, це буває в ті моменти, коли мені вдається встановити контакт з фотографами, операторами. Деяких з них я знаю і вже давно. І я кажу їм привіт. Мені легше, коли встановлюється такий взаємозв'язок. Знаєш, кого я вважаю справжньою королевою червоної доріжки?

— Кого?

— Дженніфер Лопес! Хотіла б я знати, як їй це вдається кожного разу. Вона може бути в цей момент оскаженіла, вся кипить всередині через когось, але виглядає все одно божественно. І при цьому всім своїм виглядом демонструє, що для неї поява на цьому заході — церемонії нагородження, прем'єрі, модному показу — це повна несподіванка! «Не можу повірити, що я стою тут, що мене запросили!» — ось що Джей Ло говорить без слів кожен раз. І їй це вдається так легко і природно. Впевнена, вона з цим народилася!

— Так, такого не навчишся (сміється). Багато знаменитостей нашого з тобою віку говорять, що 90-ті були кращими роками. Це була епоха до появи соцмереж. Вони вважають, що з медіа було легше спілкуватися. Як ти до цього ставишся?

— Знаєш, мені чомусь відразу спала на думку історія Брітні Спірс. Вона стала популярною ще дитиною. Брітні і багато інших знаменитостей її покоління починали з «Клубу Мікі Мауса». Їх взяли в оборот ще дітьми. З них ліпили зірок. І в цьому процесі було задіяно всі, в тому числі мас-медіа. І мільйони дівчат мріяли бути схожою на неї в усьому. І що з цього вийшло? Початкова установка була в корені неправильною. Роби все, щоб прославитися! Сьогодні всі прагнуть прославитися, і соцмережі цьому потурають. Дійсно, стало ще гірше в цьому сенсі. Сьогодні я розумію, що мені пощастило з мамою. Вона виховувала мене у строгості. О, тоді мені це страшенно не подобалося. Але вбивала мені в голову свої пріоритети. «Не потрібно гнатися за славою! Вивчай свою професію, добивайся в ній досконалості, вперто працюй! Не сподівайся, що вийдеш з дому, а тебе на вулиці чекає щасливий випадок!» — говорила вона. Я роками працювала офіціанткою, перш ніж пробилася. Починала кар'єру зі зйомок в рекламі. При цьому мене вперше затвердили після 900 невдалих кастингів! Я грала в театрі на Лонг-Айленді. Його і театром язик не повернеться назвати. Мені здається, Брітні та інші дівчата ніколи не задавалися питанням: «Хто я? Чим я хочу займатися? «За них все вирішили. І медіа відіграли в цьому не останню роль. Медіа витягли з цього вигоду. Спочатку звели дівчат на п'єдестал, заробили на цьому. Потім скинули їх, смакуючи скандали. І знову запрацювали. Я б назвала це зґвалтуванням. Бідних дівчат позбавили невинності. І це жахливо.

«Є одне дуже дієве закляття: «Нісенітниця! Не слухай всю цю нісенітницю!»

— Тобі ж теж було трохи більш як 20, коли ти отримала роль у «Друзях». Як тобі вдалося захистити свою психіку?

— Це можна назвати «душевним тефлоном». Це обладунки, які захищають психіку і душу. Мені допомогли їх вибудувати подруги. Коли я переїхала з Нью-Йорка в Лос-Анджелес, мені пощастило зустріти кілька жінок, які сформували те саме найближче оточення, в якому я і досі відчуваю себе в безпеці. Починалося все це смішно. Ми якось зібралися разом, і хтось запропонував створити таємне товариство, члени якого будуть за допомогою чарівних паличок знищувати темну енергію. Я здивувалася. Бо не зрозуміла анічогісінько. «Дівчатка, вибачте мені, я тільки що прилетіла з Нью-Йорка, можливо, приземлення в Лос-Анджелесі було не зовсім м'яким. Але переведіть мені все це на нормальну мову!» — благала я. Всі розсміялися. Потім я зрозуміла, що мені дуже пощастило. Я знайшла свою надійну гавань, в якій можна сховатися від будь-якої бурі. Важливо також те, що ці чудові жінки, з якими я дружу всі ці роки, не пов'язані з шоу-бізнесом. Тому вони допомагають мені відволіктися від усього сміття, яким забита голова знаменитостей, і поглянути з боку на будь-яку ситуацію.

— І який же чарівний плащ використовують твої вірні подруги, коли медіа накидаються на тебе з новою силою?

— Є одне дуже дієве закляття: «Нісенітниця! Не слухай всю цю нісенітницю!»

— А чому так важливо, що твої подруги не пов'язані з індустрією розваг?

— Занадто часто відносини між представниками нашої професії псуються через заздрість, конкуренцію, з'ясування відносин. Безумовно, не обов'язково бути актрисою чи співачкою, щоб відчути все це. І все ж.

Дженніфер Еністон

— Пам'ятаєш, коли вперше тебе підсмажили в ЗМІ?

— Привід не пам'ятаю. Зате пам'ятаю, як все це відбувалося. Від мене ЗМІ не добилися нічого скандального. Тоді твої колеги використали старий надійний метод. Вони знайшли мої колишніх однокласників, і хтось із них з радістю наговорив всяку нісенітницю. Таке часто буває. Твій успіх викликає заздрість у деяких з тих, хто ріс разом з тобою. Так в ЗМІ з'являються безглузді історії про юність зірок.

— Ти довіряєш людям?

— Скоріше ні, ніж так. Довіряю тільки тим, про кого ми тільки що говорили.

— Як тобі вдалося впоратися з двома розлученнями?

— Терапія. Вона допомогла зрозуміти, що зі мною сталося. Довелося глибоко копати. А ще приклади з-поміж моїх знайомих. Боляче було бачити людей, яких я люблю, розгубленими, позбавленими мети. Кажуть, допомогти можна тільки тій людині, яка хоче, щоб їй допомогли. Я вірю в те, що в центрі всього знаходиться доброта. Всі люди проходять через важкі часи у своєму житті. Але поїдають себе ті, в чиєму словниковому запасі відсутнє слово «прощення». Це важливо — вміти прощати. Так, згодна, є речі, які не мають прощення. Але навіть їх краще сховати в файл, який потім засунути в папку і прибрати в ящик, який ніколи не будеш відкривати. Тільки так можна йти далі, змінити своє життя.

«Сподіваюся повернутися до свого улюбленого варіанту тренування. Я його називаю 15−15−15»

— Чим ти захопилася останнім часом?

— Наукою. Пару років тому я познайомилася з доктором Девідом Сінклером. Це біолог із Гарварда. Спілкування з ним змусило мене поглянути інакше на те, що відбувається навколо. Я стала більше цікавитися наукою. Дивлюся регулярно програми, слухаю подкасти з біології, медицині. Мене хвилюють проблеми безсоння.

— А може, ти погано спиш, тому що ночами слухаєш подкасти про проблеми зі сном? (Сміється)

— Можливо. Але, кажучи серйозно, боюся, це у мене через перевтому. Коли закінчилися зйомки другого сезону «Ранкового шоу», я сподівалася відпочити, але тут відразу ж подзвонив Адам Сендлер. Ми з ним дружимо вже років 30. І заявив, що ледве дочекався віконця в моєму робочому графіку, тому ми негайно приступаємо до зйомок другої частини «Загадкового вбивства» (один з найпопулярніших фільмів в історії Netflix. — Ред.)! Тому відпочити мені навряд чи вдасться. Адам вже надіслав сценарій. А зйомки почнуться у вересні. Дуже хочу, щоб сіквел вийшов. Це моя вічна проблема, мучу себе та інших прагненням щось поліпшити.

— У тебе є особисті способи боротьби з безсонням?

— Є. Штук п'ять, напевно. Намагаюся лягати спати раніше. Але це рідко виходить і майже не допомагає. Потрібно відключити все зовнішнє світло, в тому числі смартфон. Коли це теж не спрацьовує, включаю якесь нудне шоу.

— Вранці робиш якісь вправи? Щоранку?

— Стараюсь. Минулої осені отримала травму, і з того часу можу займатися тільки пілатесом. Добре, що мені це подобається. Але мені не вистачає виснажливих тренувань до поту. Сподіваюся, найближчими днями повернуся до свого улюбленого варіанту. Я його називаю 15−15−15. Це 15 хвилин бігу, 15 хвилин обертань і нахилів, 15 хвилин еліптичних вправ на тренажері. А потім ще стара школа — прохід по всім тренажерам у залі. Мені необхідний рух. Хоча б 10 хвилин у день на батуті.

— Що ти їси, коли відчуваєш стрес?

— Чіпс. Хрум, хрум, хрум.

— Стоп! Саме один чіпс?!

— Так, один. Я гарна в цьому, повір. Один чіпс, одну цукерку M & M. Не дивися на мене так. Знаю, як це злить інших. Мене саму теж часом. Але я терплю і не зраджую правилам.

— Гаразд, тоді заспокой мене! Що ти п'єш? Якщо, звичайно, п'єш?

— Коктейль «Маргарита». Без цукру. Або сухий мартіні. Але не більше двох-трьох. І ніякої екзотики. Коли мене запитують, чи не бажаєте спробувати журавлиново-кокосово-огіркове щось там зі спеціями або травами, я твердо відповідаю: ні, дякую. Однак вдома у мене цілий льох різних напоїв. Почалося з переїзду. Відразу кілька знайомих на новосілля подарували мені по пляшці текіли. І пішло-поїхало. Тепер у мене грандіозні запаси спиртного на будь-який смак. Можеш попросити, що забажаєш. Впевнена, там знайдеться такий напій.

— Крім текіли, що ще додає тобі сили?

— Хороший сон. Після нього відчуваєш себе ніби заново народилася.

«Я розірвала відносини з рядом знайомих, які відмовилися вакцинуватися»

— Ти сказала, що захопилася наукою, медициною. Як думаєш, з тебе б вийшла хороша лікарка?

— Відмінна! Особливо дерматологиня або фахівчиня з генетики. Ці напрямки мене особливо цікавлять.

— Уже бачу, як ти заходиш до лікаря, коли він приймає пацієнта, і кидаєш недбало: «Не звертайте уваги, продовжуйте!»

— Ти не повіриш, але я так вже робила. Була присутня на пологах у моїх подруг. Те ще шоу! І я сиділа в першому ряду. Хотіла все уважно розглянути. Один раз лікар навіть зробив мені зауваження: «Вибачте! Ви загороджуєте мені світло!»

— Говорячи про тих, кому потрібен лікар… Чула, ти фанатка шоу «Холостяк»?

— Думаєш, мені потрібен лікар? (Сміється). Тим, хто дивиться «Холостяк», потрібна допомога!

— Ти б погодилася брати участь у цьому шоу? В якості ведучої або навіть здобувачки?

— Боже, не знаю! Чесно, думаю їм потрібен не тільки ведучий, а й хороший психіатр. Всім учасникам потрібно поговорити з кимось, хто розбирається у психоаналізі.

— Так запропонуй їм себе!

— Чудова ідея! І тоді я буду вирішувати, кому вручати троянду!

— Гаразд, участь у «Холостяку» тебе не цікавить. Але у тебе є амбіції, правда?

— Ніколи не вважала себе амбітною. Я вкладаю в це слово дещо інше поняття. Тому відповім на твоє запитання так — у мене є амбіції, тобто прагнення бути щасливою, стати цілісною, повністю розкритися як особистість і не відчувати жалю про те, що я могла щось зробити, але не зробила. Але для цього потрібно бути задиракою в хорошому сенсі цього слова.

— А ти знаєш таких жінок?

— Звичайно! Дайан Кітон, Опра Уїнфрі. Жінки, які живуть на повну котушку і всього добилися в житті самостійно.

— Коли ти вперше відчула себе самостійною?

— Напевно, коли перебралася до Каліфорнії. Я подумала тоді: «Я живу сама, у мене є машина, я знімаюся в рекламі. Я самостійна». І це було дивне почуття. Після цього я добивалася нових і нових успіхів. Але знаю точно: дуже важливо періодично падати зі своєї хмари, щоб не забувати, як все починалося. Важливо щось втрачати, щоб цінувати те, що у тебе залишається. І тоді точно є стимул прагнути до чогось ще.

— Говорячи про прагнення… Ти знаєш, яку бурю ти підняла на сторінці Deuxmoi в Instagram?

— Чесно, я поняття не маю, що це за сторінка!

— Там відстежують, які ресторани відвідують знаменитості.

— І чому ж я їх так зацікавила?

— Тим, які нашийники для своїх собак ти купуєш.

— Остаточно заплуталася! Яке відношення до ресторанів має вибір нашийника? Тепер ти розумієш, що я мала рацію, коли ми обговорювали з тобою вплив соцмереж?

— Кажуть, журнал People цікавився у тебе, чи зареєстрована ти на сайті Raya (платний сайт знайомств для знаменитостей. — Ред.)?

— Господи, хіба тільки People? Всі наче змовилися. Всі хочуть знати, чи є я на сайті Raya! Відповідаю — ні. Мене там немає. Не вірю, що сьогодні є такі місця, де відомі люди можуть спокійно зустрітися і поспілкуватися один з одним. Іноді хочеться купити острів і перетворити його в таке місце.

— Що ти ще дивишся по телевізору, крім «Холостяка» та наукових програм?

— Новини. CNN. Іноді хочеться вимкнути. Думаю, за останні півтора року ми всі пережили період паніки, викликаної пандемією. І я продовжую дивитися новини тільки з однієї причини. Сподіваюся, що одного разу почую екстрене повідомлення, що цей кошмар закінчився.

— Так, найгірший з часів. І кінця не видно.

— На жаль. Саме тому мене обурює той факт, що залишається ще велика група людей, яких називають антиваксами. Це ганьба! Ці люди відкидають факти. Не хочуть нічого чути. При цьому їх позиція заснована виключно на страху і пропаганді. Мені довелося за останній час розірвати відносини з рядом знайомих, які відмовилися вакцинуватися або не хочуть говорити, зробили вони щеплення чи ні. Це не правильно. Я вважаю, що це моральний і професійний в більшості випадків обов'язок кожного з нас. Це не демократія, не свобода слова, не особиста свобода. Це прояв егоїзму. Такі люди змушують інших щодня здавати ПЛР-тести, носити маски. Вони піддають інших ризику.

— Згодна з тобою. Перш ніж попрощатися, дозволь зробити комплімент. Маєш чудовий вигляд! Твоє волосся стало ще красивішим. Це незрівнянний відтінок. Як ти його домоглася?

— О, це просто! Останні 1 600 днів сиділа під палючим сонцем. І ось що вийшло (сміється).

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Laura Brown / InStyle)

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