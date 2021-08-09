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Начебто по-звірячому побита зірка російських серіалів помер в реанімації

18:52 9 серпня 2021
По-звірячому побита зірка російських серіалів помер в реанімації

Російський актор і каскадер Ігор Регнер, якого в кінці липня знайшли сильно травмованим, помер в реанімації Боткінської лікарні, повідомляє КП .

Перед цим 56-річний актор більше тижня перебував до коми і був підключений до апарату ШВЛ.

Журналісти з'ясували, що розслідування обставин травмування актора показало — Ігор Регнер сам впав зі сходів 17 липня. Як повідомили родичі, незважаючи на переломи, він відмовився від госпіталізації.

Однак, як виявилося, організм Регнер був ослаблений через хіміотерапію, яку він проходив раніше.

Дата прощання з актором ще не відома.

Ігор Регнер знімався у багатьох відомих фільмах і серіалах, в т. ч. «Штрафбат», «Солдати», «Любити по-руськи 2», «В колі першому» і інших. Крім того, актор був шанувальником силових видів спорту і навіть викладав фізвиховання в Фінансовому університеті при Уряді РФ.

Нагадаємо, 1 серпня в Санкт-Петербурзі від коронавируса помер відомий радянський і російський актор Анатолій Рудаков. Йому було 72 роки.

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