Комедія «Персонаж» з Райаном Рейнольдсом і мультфільм «Щенячий патруль»: що подивитися в кіно з 12 серпня

У четвер, 12 серпня, в український прокат виходять сім нових картин. На право називатися прем'єрою тижня претендують фантастична комедія «Персонаж» з Райаном Рейнольдсом і повнометражний мультфільм «Щенячий патруль». Для сімейного походу в кіно пропонується ще одна анімаційна стрічка — «Нюхвілль». Любителів європейського кінематографа можуть зацікавити шведсько-польська драма «ІнстаЗірка» та італійська драма «Наш батько». Обидві картини отримали високі оцінки критиків, чого не скажеш про американську романтичну комедію «Другий шанс на любов». Вона цікава хіба що шанувальникам Елізабет Херлі . Ті, хто ходять у кіно за порцією адреналіну, навряд чи пропустять фільм жахів «Не дихай 2», перша частина якого набула статусу культової.

«Персонаж»

(12+, США, 20th Century Studios, комедія, фантастика, бойовик, бюджет — 125 мільйонів доларів)

Одного разу звичайний банківський касир дізнається, що світ навколо нього — це відеогра. І він є єдиною реальною людиною, яка опинилися в ній. А ще йому стає відомо, що гру можуть в будь-який момент згорнути. Йому залишається тільки перетворитися в героя, який врятує і себе, і інших в цьому дивному світі…

Головну роль в картині зіграв Райан Рейнольдс, один із найбільш затребуваних акторів в Голлівуді на сьогоднішній день. Серед самих популярних фільмів з його участю — «Дедпул», «Охоронець кілера» і «Охоронець дружини кілера», «Примарний патруль». Рейнольдса не раз визнавали найсексуальнішим чоловіком у світі.

Зняв картин Шон Леві («Ніч в музеї», серіал «Дуже дивні справи»). Компанію Рейнольдсу склали британська актриса Джоді Комер (премія «Еммі» за роль в серіалі «Вбиваючи Єву») і новозеландський актор і режисер Тайка Вайтіті («Кролик Джоджо»). Прем'єра фільму, який в інтернеті відомий ще і як «Головний герой», переносилася тричі через пандемію коронавірусу. Критики, які отримали можливість подивитися картину до її виходу в прокат, дали позитивні оцінки. На сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг «Персонажа» становить поки 85% або 7,2 з 10.

«Щенячий патруль»

(6 +, США — Канада, Nickelodeon і Paramount Pictures, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Мультфільм заснований на популярному анімаційному серіалі з такою ж назвою. Герої цієї веселої картини — цуценята на чолі зі своїм ватажком Райдером. У Місті пригод пост мера несподівано отримує Хамдінгер, відомий злодій, з яким у цуценят старі рахунки. Він намагається посіяти хаос. Райдер піднімає свою славну команду по тривозі і намагається перешкодити планам Хамдінгера.

У мультику багато музики. Пісню Good Mood («Гарний настрій») виконав соліст культової американської групи Maroon 5 Адам Левін.

Вихід «Щенячого патруля» в прокат у США і Західній Європі супроводжується масованою рекламною кампанією. Крім того, оголошено про вихід відеоігри, яка буде доступна на всіх популярних приставках і консолях — PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

«Нюхвілль»

(0 +, Німеччина — Бельгія, WunderWerk, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Сімейство Огриків вирішило влаштуватися в милому містечку Нюхвілль. Вони прилетіли на своєму драконі, що не дуже обрадувало місцевих жителів. До того ж Огрики не дуже приємно пахнуть. Якраз це і є тією причиною, чому сімейка довго не затримується на одному місці. Але в Нюхвіллі їм сподобалося. З'ясовується, що у цього красивого містечка є серйозна проблема — смердюче звалище, яка отруює все навколо…

В інтернеті мультфільм відомий під назвою «Огрикіи. У Західній Європі він зібрав в прокаті 1,4 мільйона доларів.

«Другий шанс на кохання»

(12+, США, Vertical Entertainment, романтична комедія)

Вдова приймає рішення відправитися в кругосвітню подорож, узявши з собою попіл покійного чоловіка. Їй хочеться побувати в тих місцях, які вони разом бачили в різних фільмах і якими захоплювалися. Однак вже перша зупинка повністю змінює не тільки її плани, але і все життя…

Фільм став режисерським дебютом популярної американської письменниці Адріани Трігіані. Картина відома в інтернеті також під назвою «І тоді з'явився ти». Головні ролі виконали шотландець Крейг Фергюсон, популярний на Заході як стендап-комік і письменник, американська співачка французького походження Кеті Лі Гіффорд і британська актриса Елізабет Херлі. У США і Канаді фільм у прокат не потрапив, а відразу вийшов на DVD і кабельних телеканалах.

«ІнстаЗірка»

(16+, Польща — Швеція, Gutek Film і TriArt, драма)

Фільм був відібраний для основної конкурсної програми Каннського міжнародного кінофестивалю в травні 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу фестиваль скасували. Критики впевнені, що картина могла б стати одним з головних одкровень в Каннах. В інтернеті вона відома також як «Красуня». Зняв фільм шведський режисер Магнус фон Хорн. Він заявив про себе у 2015 році своєю дебютною повнометражною стрічкою «Відлуння». Головні ролі виконали Магдалена Колесник, Юліян Свежевскі, Олександра Конечна.

Головна героїня — популярний фітнес-тренер, у якій близько мільйона передплатників в Instagram. Вона є кумиром для своїх передплатників, але вони навіть не підозрюють, що за красивою картинкою в соцмережі ховається самотність. Одного разу жінка викладає в Instagram відеозізнання. Ролик стає вірусним. Число передплатників різко збільшується. Однак її починає переслідувати невідомий…

На сайті Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить поки 96% або 7,3 з 10.

«Наш батько»

(16+, Італія, Vision Distribution, драма)

У 1976 році в Римі терористи здійснили замах на чоловіка на ім'я Альфонсо. Він вижив, однак те, що трапилося наклало незгладимий відбиток на його 10-річного сина. Хлопчик був свідком замаху. Він живе в постійному страху. Через деякий час він знайомиться з хлопчиськом, який є його повною протилежністю. Це відчайдушний шибеник насолоджується життям…

Фільм був учасником конкурсної програми Венеціанського міжнародного кінофестивалю восени 2020 року. Пьерфранческо Фавіно отримав приз як кращий актор. Зняв картину за власним сценарієм Клаудіо Ноче («Крижаний ліс»).

«Не дихай 2»

(18+, США, Sony Pictures, жахи)

Перша частина «Не дихай» вийшла в 2016 році й зібрала в світовому прокаті 157,8 мільйона доларів при скромному бюджеті 9,9 мільйона доларів. Таким чином, виручка майже в 16 разів перевищила витрати на зйомки картини. Режисер і сценарист Федеріко Альварес відразу став улюбленцем Голлівуду.

Він написав сценарій і до другої частини, але знімати її доручили дебютанту Родольфо Саягесу. Головну роль знову зіграв Стівен Ленг. Його персонаж — сліпий ветеран війни в Перській затоці. Дія картини розгортається через кілька років після того, що сталося в першій частині. Герой фільму якийсь час живе на віддалі з дівчинкою, яку він врятував під час пожежі. Він намагається не потрапляти в неприємності, але одного разу дівчинку викрадають злочинці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про картинах, які вийшли в український прокат з 4 серпня .

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