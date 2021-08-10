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Шоу-бізнес

Найбільші груди України зустрілися з найвідомішими вусами країни: що вийшло

10:47 10 серпня 2021
Міла Кузнєцова

Українська модель Міла Кузнєцова, яка нещодавно «налякала» своїм бюстом 15-го розміру військовослужбовців з почесної варти біля Верховної Ради, справила протилежне враження на господаря найвідоміших вусів — співака Павла Зіброва, зустрівшись з ним під лимонним деревом.

У Instagram модель виклала жартівливе відео з Павлом Зібровим, який усіляко «облизувався» на її бюст, а також муркотів, як кіт. «Райський сад, просто райський сад», — повторював співак, дивлячись на глибоке декольте Міли.

Раніше Павло Зібров, який зізнавався, що готовий збрити вуса за велику суму і то не на довго, показав себе, безвусого. Правда, це було в той час, коли співак служив в армії.

А Міла Кузнєцова навесні цього року дебютувала у шоу від «Дизель студіо», позуючи з рушницею у компанії з Єгором Крутоголовом.

Фото Міли Кузнєцової із соціальних мереж.

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