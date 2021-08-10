«Такого не пам'ятаю»: Талашко відповів на звинувачення в харасменті

Народний артист України і викладач Київського національного університету кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко відповів на звинувачення в сексуальних домаганнях.

У коментарі в сюжеті ТСН по телефону він сказав, що дійсно запрошував студенток до себе додому, але «інтимного спілкування» з ними не пам'ятає.

«Роздягав, цілував — такого не було, не пам'ятаю, не знаю. Якогось інтимного спілкування не було … У мене іноді під час навчання репетиції вдома проходили. Але це були не одна-дві (дівчата), а чотири-п'ять. Це було етапом роботи», — сказав Талашко. Більше говорити на цю тему викладач не захотів.

Історії жінок викликали великий суспільний резонанс. У Мережі стали з'являтися коментарі про те, що в театральному вузі панує така атмосфера давно. Зокрема випускниця університету, журналістка Яніна Соколова написала в Facebook, що «Талашко такий там не один». Яніна розповіла, що один з педагогів робив і до неї подібні спроби. Але вона зуміла дати відсіч.

«Я категорично давала відворот метрам, але пам'ять це зберігає. І накладає відбиток на подальше життя … Мені важко уявити, що відчуває молода дівчина, яка приїхала із Золотоноші або П'ятихаток до Києва вчитися, в той момент, коли метр сцени, від якого залежить твоє майбутнє в професії, мацає її тіло і лізе до неї під спідницю, супроводжуючи це поцілунками, які він здійснює своїми народно артистичними губами», — написала Соколова і звернулася до міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка з проханням звернути увагу на те, що відбувається в університеті.

Міністр відповів їй в коментарі й обіцяв провести службове розслідування з приводу можливого харасменту у вузі.

У самому університеті заявили, що ніяких скарг — усних або письмових — на поведінку Талашка не було.

Раніше подібний скандал розгорівся в шоу-бізнесі. Співачка Ані Лорак заявила, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй співпрацю на «неприйнятних» умовах. Але потім відмовилася від своїх слів.

Співачка Оля Полякова також розповіла, як проходила кастинг в групу «ВІА-Гра» на колінах у Меладзе.

фото facebook.com/vladimir.talashko

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