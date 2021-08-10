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«Таких немає у всьому Всесвіті»: MONATIK зворушливо привітав дружину з днем народження

12:28 10 серпня 2021
Дмитро Монатік з дружиною Іриною

Популярний артист MONATIK, який випустив нещодавно новий кліп «Зажигать, а не прожигать», зворушливо привітав свою дружину Ірину з днем народження. 10 серпня їй виповнилося 35 років. Ювілейну дату зіркова пара відзначає на відпочинку за кордоном. Дмитро та Ірина вирішили зустріти це свято в колі сім'ї.

MONATIK зворушливо привітав дружину зі святом, присвятивши їй романтичний вірш. Співак вкотре зізнався в коханні Ірині та підкреслив, що йому дуже пощастило.

Нещодавно Дмитро та Ірина відзначили шосту річницю весілля. А познайомилися вони 13 років тому.

Раніше Монатік розповідав, як робив пропозицію коханій на даху висотки.

фото Instagram.com/irinamonatik

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