«Живі перекази»: Королеву з Тарзаном запідозрили у брехні

Співачка Наташа Корольова, котра недавно нарвалася на нападки хейтерів, опублікувала в своєму Instagram фото з чоловіком Сергієм Глушко.

«Сімейна ідилія», — підписала Королева знімок, на котрому зафіксовано, як Тарзан на задньому плані пише портрет дружини.

Багато підписників із захопленням коментують кадр: «Наташка, яка ти красива! І пара у вас чудова, бережіть ваше сімейне гніздечко, нехай біди обходять вас стороною, а синок пишатися міцної родиною, незважаючи ні на що», «Молодці, здоров'я вам і щастя».

Але багато хто вважає фото постановочним: «Це картина за номерами!!! Дурять людей, як втім завжди! Не люблю їх…» «Хто на картині? Настя? Дуже красиво», «Скрізь чомусь напівголий… І танцює, і співає, і малює, і… зракджує, — талантище… жесть «, «Живі перекази».

Нагадаємо, Корольова і Тарзан відзначили двадцятиріччя сімейного життя, яка подвергалась серйозним випробуванням.

Фото з Instagram Наташі Корольової

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