Зірка Голлівуду Крістіна Річчі вагітна: розбираємося, хто батько

У вівторок, 10 серпня, зірка Голлівуду Крістіна Річчі поділилася з шанувальниками радісною звісткою — вона вагітна! На своїй сторінці в Instagram 41-річна актриса розмістила знімок УЗД з підписом: «Життя стає все краще».

Поки загадкою залишається, хто є батьком майбутньої дитини. У липні Крістіна подала на розлучення з Джеймсом Гірдедженом після восьми років шлюбу. Зірка фільмів «Сімейка Адамс», «Каспер», «Сонна лощина», «Пенелопа» заявила про «непримиренні розбіжності».

У цьому шлюбі Річчі народила сина Фредді. Хлопчику зараз сім років.

Шанувальники впевнені, що батьком майбутньої дитини Крістіни є відомий перукар та стиліст Марк Гемптон. Про їхній роман стало відомо теж у липні. Подавши на розлучення з чоловіком, Річчі стала активно тегати у соцмережах Гемптона. 14 липня вона привітала Марка з днем народження та написала при цьому: «Краща людина, божественний, той, хто дав мені все це щастя, чарівництво та добро… Я люблю тебе… наступний рік буде кращим з усіх».

Цікаво, що на своїй сторінці в Instagram Гемптон також повідомив, що скоро стане батьком. Це, як вважають прихильники Річчі, не може бути збігом. Крістіна вагітна від Марка, стверджують вони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі чекає на дитину. Місис Джонсон зізналася також, що у січні у неї був викидень.

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter