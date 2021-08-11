Софія Ротару, Ані Лорак, Лобода: хто з українських зірок виступить на «Новій хвилі»

19 серпня в Сочі стартує музичний фестиваль Ігоря Крутого «Нова хвиля». На сцену вийдуть російські артисти Микола Басков, Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Олександр Розембаум, Валерій Леонтьєв, Григорій Лепс, Олег Газманов, Сергій Лазарєв та інші.

Не обійдеться і без українських гостей, які традиційно виступають в Росії. В афіші фестивалю заявлена знаменита співачка Софія Ротару. 19 серпня вона вийде на сцену в Сочі, а 24 серпня, в День Незалежності України, народна артистка виступить у Києві на святковому концерті на «Олімпійському». З цього приводу вже розгорівся скандал у Мережі.

Також на «Новій хвилі» заявлені Ані Лорак, Таїсія Повалій, Макс Барських, MARUV і Світлана Лобода, яка увійшла до складу журі конкурсу молодих виконавців.



* Скріншот Instagram.com/newwave_official

Виступи в Росії не заважають деяким артистам давати концерти в Україні. Так, Світлана Лобода заявила, що скучила за українською публікою і оголосила про концерт в Одесі 14 серпня. Там же виступить і Ані Лорак. Організатори побоюються протестів і обіцяли посилити охорону заходу.

Фото в заголовку — Instagram.com/sofiarotaru.official

237

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter