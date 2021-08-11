Володимира Талашка відсторонили від викладання в університеті після секс-скандалу

Відомого актора, викладача Київського національного університету кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка, якого звинуватили в харасменті, відсторонили від викладацької діяльності. Про це заявила виконувачка обов'язків ректора університету Галина Миленька.

Зараз Талашко перебуває у відпустці. З початку навчального року на роботу він не вийде. Доля викладача буде вирішена після підсумків роботи комісії.

«Ми не уникаємо публічності і зацікавлені з'ясувати все. Ми вчора збиралися і разом з нашими юристами вирішували, як в рамках чинного законодавства розібратися з цим. До цього часу немає повідомлень в письмовому вигляді; немає усних заяв. Опитали всіх працівників. Ніхто з нас про це не чув, тому ми не знали, як реагувати.

Через розголос ми створили робочу групу для з'ясування причин і фактів, які з'явилися в Facebook. Розслідування ми не маємо права проводити і не знаємо формату його проведення. Зараз всі проректори та викладачі — у відпустках, ми по електронній пошті прислали їм матеріали, які знайшли. Першого вересня комісія почне роботу. Сьогодні вона вивчає матеріали", — розповіла Миленька в коментарі «Громадському радіо».

Нагадаємо, кілька колишніх студенток розповіли свої історії, як Талашко запрошував їх додому «позайматися». Підтримала дівчат випускниця театрального вузу Яніна Соколова. Після громадського резонансу на скандал відреагував і міністр культури Олександр Ткаченко.

Сам Талашко в коментарі сказав, що студенток додому запрошував, але «інтимного спілкування не було».

фото Facebook.com/vladimir.talashko

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