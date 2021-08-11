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Євгенія Власова стала учасницею «Танців з зірками»

14:48 11 серпня 2021
Євгенія Власова

Співачка Євгенія Власова стала учасницею нового сезону проекту «Танці з зірками», прийнявши виклик від соліста групи KADNAY. Артистка опублікувала відповідне відео в Інстаграм.

«Для мене „Танці з зірками“ — це шлях, на якому я хочу пізнати себе і можливості свого тіла. Це найкраще, що могло трапитися з моєю кар'єрою, тому що я завжди мріяла танцювати. Для мене це набагато глибше, ніж просто участь в найпопулярнішому шоу країни. Мені важливо пізнати свої можливості», — сказала Євгенія Власова і передала виклик спортсменці Ользі Харлан.

Нагадаємо, зірковими учасниками нового сезону «Танців» стали Джамала, лідер ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористи Іван Люленов і Анастасія Оруджова, актор Костянтин Войтенко, соліст групи KADNAY Дмитро Каднай.

Суддею шоу вперше стане україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський.

Творці проекту обіцяють заміну і в складі танцюристів. Їхні імена поки тримають в секреті.

Креативним продюсером шоу стала Олена Коляденко, а головним хореографом — Олена Шоптенко.

Ефіри «Танців із зірками» ще не стартували, але вже стався перший скандал — Олександра Зарицька замінила партнера.

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