Співачка Alyona Alyona після скандалу з дрифтом драє плитку на Софіївській площі

Реп-виконавиця Alyona Alyona, на яку навалилася хвиля критики через скандальний дрифт на Софіївській площі в Києві, після якого на бруківці залишилися жахливі сліди шин, приїхала особисто мити бруківку. Вона з групою підтримки озброїлися миючими засобами і щітками, обіцяють працювати до вечора. Alyona Alyona попросила своїх прихильників приєднатися до неї і закликала до цього і компанію, яка знімала рекламний ролик і залишила після себе «слід» в історичній частині столиці.

«Red Bull, де ваші крила? Поки моїх людей на площі більше, ніж вас. Приєднуйтесь», — сказала Alyona Alyona.

Вона також запевнила, що її запросили взяти участь в зйомках до Дня Незалежності. Вона думала, що всі необхідні дозволи є і не підозрювала про наслідки.

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як мешканці центру столиці обурювалися в соціальних мережах через ревіння спортивних машин о 6.30 ранку. Машини «нарізали кола» на Софіївській площі навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому. Після рекламного дрифту залишилися чорні сліди на бруківці.

Київська влада заявила, що ніяких дозволів на зйомку не давали і сам її факт називають невіглаством. Обіцяють покарати організаторів несанкціонованої зйомки.

Тим часом в поліції назвали дрифт хуліганством і завели кримінальну справу, машини вилучили.

фото Instagram.com/alyona.alyona.official

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