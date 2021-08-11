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Скандаліст Панін запропонував 500 доларів за плювок в обличчя кремлівського пропагандиста Соловйова: той відповів

21:59 11 серпня 2021
Скандаліст Панін запропонував 500 доларів за плювок в обличчя кремлівського пропагандиста Соловйова: той відповів

Скандально відомий актор Олексій Панін різко висловився на адресу пропагандиста Володимира Соловйова, запропонувавши своїм фоловерам … плюнути йому в обличчя і надіслати йому відео.

За це актор пообіцяв «месника» цілих 500 євро.

Соловйов ж розмінюватися на креатив не став і пообіцяв Паніну серйозні неприємності, аж до арешту.

«А тим громадянам в Росії, які спробують заробити ці 500 євро, доведеться відсидіти як мінімум доби 15. А можливо, і більше», — заявив «рупор Кремля», якого цитує Стархіт .

Телеведучий пояснив в ефірі, що за такий заклик людей можна вважати найманцями, які діють за попередньою змовою. А це вже кваліфікується не статтею про хуліганство, а й більш серйозною статтею.

Нагадаємо, спортивний журналіст і телекоментатор Василь Уткін порівнює Соловйова з «педерастична мавпою». А «ЕГ» з'ясувала, що у нього є цілих вісім дітей від трьох різних жінок.

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