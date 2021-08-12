«Ти йдеш, а у тебе всередині все вмирає»: Олександра Зарицька розповіла про нерозділене кохання

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу «Танці з зірками», вперше відверто розповіла про нерозділене кохання і розкрила причини, чому їй складно будувати стосунки.

За словами 29-річної співачки, її перше кохання було нерозділеним. Шість років тому Олександра відчувала почуття до свого кращого друга. А він не помічав її кохання.

«Я була закохана в свого кращого друга. Зараз він вже це знає. Це була перша любов, така, коли людина біля тебе, і ти ловиш кожен її погляд, збираєшся на кожну зустріч з ним. Звичайно, він знав, що мені подобається, але, думаю, що він просто не вважав мене красивою дівчиною», — розповіла Олександра в інтерв'ю Маші Єфросиніній в програмі «Екзамен» на YouTube.

Вони продовжували спілкуватися, співачка наївно сподівалася, що хлопець ось-ось зверне на неї увагу. Але він зустрічався з іншими дівчатами, що боляче ранило Зарицьку.

«Коли ми гуляли, завжди він був з якоюсь дівчиною. І ти йдеш, а у тебе всередині все вмирає, ти ненавидиш цей світ. Дуже багато пісень про нього. Любов без відповіді — найгірше. Зараз мені дуже важко в когось закохуватися», — поділилася Олександра.

Тоді вона дуже сильно переживала, свої почуття висловлювала в творчості. Першому коханню вона присвятила пісню KARMA.

Заради свого наступного обранця Олександра переїхала до Одеси. Але і ці відносини не склалися.

«У нього весь час були проблеми. Дуже-дуже важка людина, навіть зараз його мама іноді телефонує мені … Складний і за характером, і за способом життя. У нього постійно якісь або бійки, чи якісь друзі, проблеми, поліція», — розповіла Зарицька.

Вона також зізналася, що їй складно відкривати своє серце. «Я ніби ставлю якісь рамки», — говорить співачка. Тільки будучи впевненою в почуттях хлопця, вона може піти на серйозні відносини.

Але зараз її серце зайняте музикою.

Нагадаємо, Олександра Зарицька вийде на паркет в «Танцях із зірками». Вона має намір не просто протриматися в проекті якомога довше, але і серйозно націлена на перемогу. Через це навіть замінила партнера, який був не впевнений в її силах.

фото Instagram.com/kazka.band

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