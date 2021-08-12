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Конкурс «Нова хвиля» вперше пройде без українських представників

13:56 12 серпня 2021
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19 серпня в Сочі стартує фестиваль Ігоря Крутого «Нова хвиля», на сцену якого виходять російські та деякі українські артисти. В рамках фесту традиційно проводиться конкурс молодих виконавців. До речі, саме на цьому конкурсі свого часу засяяла зірка Тіни Кароль, яка підкорила своїм виступом Аллу Пугачову.

З року в рік молоді українські артисти боролися за перемогу, серед учасників були Міла Нітіч, Іван Дорн, Марія Яремчук, Джамала, Віталій Козловський, Маша Собко, Міка Ньютон, Вікторія Петрик, група The Pringlez, в якій співала MARUV, та інші.

Цього року конкурс пройде без представника України в Сочі. Всього в «Новій хвилі» візьмуть участь десять молодих виконавців: по одному представнику з Грузії, Болгарії, Білорусі, Вірменії, Іспанії, Італії, Австралії та три — з Росії. Переможець отримає 50 тисяч євро.

Нагадаємо, фестиваль «Нова хвиля» проходив в Юрмалі (Латвія). З 2015 року після заборони в'їзду в цю країну ряду російських артистів його перенесли в Сочі.

Цього року на «Новій хвилі» заявлені Ані Лорак, Таїсія Повалій, Макс Барських, MARUV, Світлана Лобода, яка увійшла до складу журі конкурсу молодих виконавців, і Софія Ротару. А після знаменита співачка візьме участь у святковому концерті на «Олімпійському» в Києві до Дня Незалежності України.

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