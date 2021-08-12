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Шоу-бізнес

MELOVIN зізнався, як батьки сприйняли його камінг-аут

16:49 12 серпня 2021
MELOVIN

Співак MELOVIN, який зробив публічний камінг-аут на сцені фестивалю, розповів, як його зізнання сприйняли батьки. За словами артиста, їхня реакція була «нормальною». Про це він розповів в інтерв'ю DOROTYE. Щоправда, від гострих питань співак ухилявся.

«Абсолютно нормально відреагували. Вони більше переживали за мене, яка буде реакція. Можливо, навіть і за себе. Як будуть близькі друзі питати. Я кажу: «Ну, слухайте, запитають вас, що це таке ваш син влаштував, дайте відповідь «Ну запитайте його. Може він вам в директ відповість». Я не відповім», — розповів співак.

Після гучної заяви про свою бісексуальність MELOVIN пояснив, як прийшов до цього, і яким був у дитинстві.

Також співак поділився, що після визнання йому почали надходити погрози, а деякі колеги відмовилися від співпраці.

фото Instagram.com/melovin_official

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