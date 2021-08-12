«Не відразу кросівки дісталися»: Еллерт розповів, що найважливіше в житті

Сценарист Олександр Еллерт, що залишився без пари, задумався про самовдосконалення і навіть вирішив написати книгу.

У stories свого Instagram він записав мотиваційні відео, в яких розповів, як «ріс над собою», народившись в простій родині вчителів.

За його словами, меж досконалості немає, тому і зупинятися в самоосвіті не можна.

«Нескінченний саморозвиток — це те, що ми можемо робити в будь-який час і в будь-якому місці», — поділився своїм правилом красунчик, образно додавши, що йому «не відразу кросівки дісталися».

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Еллерт не виключає для себе навіть дебюту в порноіндустрії.

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