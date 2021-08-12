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Шоу-бізнес

Померла зірка культового британського серіалу «Шерлок»

20:25 12 серпня 2021
Уна Стаббс у ролі місис Хадсон

У четвер, 12 серпня, у себе вдома в Единбурзі після тривалої хвороби померла популярна британська актриса Уна Стаббс. Їй було 84 роки. Вона починала свою кар'єру ще у 60-х, граючи маленькі ролі в «Шоу Бенні Гілла». А світової популярності набула вже у 2010 році, коли їй дісталася роль місис Хадсон у культовому мінісеріалі «Шерлок» з Бенедиктом Камбербетчем та Мартіном Фріменом.

Уна Стаббс народилася 1 травня 1937 року у Гінклі, англійське графство Лестершир. На телебачення потрапила як танцівниця. Потім її запросив зніматися у своєму шоу легендарний комік Бенні Гілл. У 1966 році актрисі вже дісталася одна з головних ролей у популярному серіалі «Поки смерть не розлучить нас».

Зірки серіалу "Шерлок"

Любителі британських теледетективів знають Стаббс також за серіалом «Убивства в Мідсомері» (інша назва — «Суто англійські вбивства»).

Уна Стаббс двічі була заміжня. Її шлюби закінчилися розлученням. У неї залишилося троє дітей. Старший син Джейсон — прийомний. Його Уна усиновила, коли була одружена з актором Пітером Гилмором. Її другим чоловіком став актор Ніккі Генсон. Від нього Стаббс народила двох синів. Крістіан Генсон став композитором, його брат Джо — музикантом. Обидва колишні чоловіки актриси померли раніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть чеської актриси Либуше Шафранкової, яка зіграла головну роль у популярному фільмі «Три горішки для Попелюшки».

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