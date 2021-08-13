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Батько Брітні Спірс погодився відмовитися від опіки над донькою

9:51 13 серпня 2021
Брітні Спірс та її батько Джеймі

У четвер, 12 серпня, стало відомо, що батько Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою. Нагадаємо, Джеймі Спірс виконував ці обов'язки протягом останніх 13 років. Популярна співачка нещодавно звернулася до суду Лос-Анджелеса з вимогою скасувати опіку, або негайно поміняти опікуна. Вона звинуватила батька у тому, що він перевищує свої повноваження та повністю контролює не тільки її фінанси, а й особисте життя. Вона також заявила, що люди, причетні до взяття її під опіку, повинні сидіти у в'язниці.

Суд погодився на деякі зміни. Зокрема, Брітні було дозволено самої найняти собі адвоката, однак опіку над нею суддя скасовувати відмовився.

І ось тепер Джеймі Спірс прийняв рішення добровільно відмовитися від ролі опікуна.

«Не зважаючи на те, що містер Спірс є постійним об'єктом безпідставних нападок, він не вважає, що публічна битва з донькою щодо продовження його служби як опікуна буде в її інтересах», — йдеться у документі, який надав адвокат Джеймі суду.

Спірс заявив, що готовий працювати з суддею над питанням передачі опікунства новому адвокату Брітні або тому, кого вона запропонує. Однак Джеймі підкреслив, що для завершення справ йому буде потрібен деякий час. Він не бачить підстав для його негайного відсторонення.

«Джеймі Спірс заявляє, що він де-факто врятував свою доньку, коли вона була у душевній та емоційній кризі, та нею маніпулювали неназвані люди. Містер Спірс прийшов на допомогу доньці, щоб захистити її», — підкреслюють його адвокати.

Адвокат Брітні Спірс Меттью Розенгарт заявив, що задоволений рішенням Джеймі Спірса. Разом з тим він має намір продовжувати розслідування дій батька своєї клієнтки, які мали місце протягом останніх 13 років. Адвокат упевнений, що Джеймі Спірс найближчим часом буде змушений дати свідчення під присягою та відзвітувати про те, як він розпоряджався грошима, які заробила Брітні.

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