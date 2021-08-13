Скандал між Ларисою Доліною та Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Відома російська тіктокерша Валя Карнавал помстилася співачці Ларисі Доліній, яка в ефірі програми Максима Галкіна засумнівалася в її освіченості.

Зробила це дівчина в своєму стилі — вона забронювала шість місць біля сцени в Московському театрі на Таганці, де Доліна грала одну з головних ролей у мюзиклі «Суїні Тодд, маніяк-цирульник з Фліт-стріт», а потім без будь-якого пояснення заявила, що не прийде.

Пізніше вона сказала, що представники Доліної нібито самі запросили її в театр, причому в ЗМІ з'явилися дані про те, що в запрошенні на спектакль було анонсоване публічне примирення Карнавал з Доліною.

Нагадаємо, що після скандалу Доліної довелося витримати хвилю хейту від фоловерів Карнавал, після чого вона була змушена блокувати їх у себе в соцмережі.

Такий накал пристрастей «оспівав» Гарік Харламов, який заради цього прийшов на ефір «Музикаліті».

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