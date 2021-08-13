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«Несправжні страхи»: Ярослава Гресь назвала універсальний рецепт, як позбутися фобій

11:14 13 серпня 2021
Ярослава Гресь

Український громадський діяч, власниця піар-агенції та і блогерка Ярослава Гресь, у якої нещодавно помер дідусь, розповіла про свою фобію і назвала кращий метод боротьби з нею.

«Я з дитинства боюся птахів. Цей страх був і залишається предметом численних жартів і глузувань», — пише Ярослава в Instagram.

Вона згадує, що одна з порад, як позбавиться від фобії, звучала так: «Вийди на площу Сан Марко у Венеції, візьми хліб і розкрій долоні. Нехай на тебе налетять десятки птахів і ти замість страху відчуєш радість, тому що камон, Яся, годувати птахів — так круто, твій вигаданий страх сам втече».

"Кожного разу, коли я думаю про площу Сан Марко, мене охоплює тваринний жах", — додає вона.

Ярослава Гресь згадує, що якось вона йшла вулицею з маленькою донькою. Там були голуби і вона зупинилася, а дочка запитала, що трапилося. Тоді вона розповіла дівчинці, що боїться птахів. Та, в свою чергу, просто сказала: «Постій тут. Я їх зараз прожену».

«Краще, на що ви здатні — проявити розуміння. Підтримати. Взяти за руку. Піти з страшного фільму. Прогнати павука. Включити світло. Сказати: «Не бійся, я з тобою», — додає вона.

Раніше у фобії зізналася співачка Наталія Могилевська. Виявляється, що вона боїться високих сходів -у неї клімакофобія.

Фото Ярослави Гресь із соціальних мереж.

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