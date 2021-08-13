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Шоу-бізнес

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

11:31 13 серпня 2021
«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Олег Винник, який до цих пір так і не підтвердив шлюбу зі своєю бек-вокалісткою Таїсією Сватко («Таюне»), різко висловився проти розлучення з нею. Це сталося під час зйомок нового кліпу на аеродромі.

Про деякі пікантні моменти зйомок Винник розповів в сторіз .

Так, на пропозицію однієї з організаторів зйомок «розлучити» співака (так вона пропонувала відокремити Винника від одного з музикантів з його колективу), той зі сміхом відповів «Я тебе розлучу!».

Нагадаємо, в інтерв'ю Каті Осадчій Таюне розповіла, що довгий час не мріяла про сольну кар'єру. Єдине чого їй хотілося, це донести до глядача ті прекрасні пісні, які для неї написав Винник. Тоді в їхній родині почалися розмови про сольну кар'єру.

Тоді ж «таємна дружина» Винника заявила, що не має наміру допустити появи в його оточенні конкуренток, адже красунь навколо нього дуже багато.

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