«Конкурентку не терпітиму»: таємна дружина Винника різко відреагувала на пряме запитання

Бек-вокалістка Олега Винника, Таїсія Сватко (Таюне), шлюб з якою співак не підтвердив досі, заявила, що не потерпить поруч з собою «конкурентку».

На одному з фан-акаунтів шанувальники Таюне виклали архівне відео — інтерв'ю бек-вокалістки ведучій «Світського життя» Каті Осадчій. Телеведуча, яка помітила, що зазвичай на сцені виступають кілька бек-вокалістів, підкреслила той факт, що у Олега Винника Таїсія Сватко одна єдина. І прямо запитала: «Ти конкурентку поруч з собою терпіти не будеш?» «Ні», — чітко відповіла Таюне і додала: «Я буду робити все, щоб замінити всіх».

Таюне, яка нещодавно розпочала сольну кар'єру, розповідала, що Олег Винник сказав їй одне: «Будь собою. Такою, яка ти є «. Вона зізнавалася, що ніколи не мріяла бути у центрі уваги, бути солісткою. Їй лише хотілося донести до глядачів пісні Винника, які він для неї написав.

Фото зі сторінки Таїсії Сватко у соціальних мережах.

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