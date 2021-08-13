«Боялася, що більше не зможе обійняти дітей»: співачку МакSим виписали з лікарні на її вимогу

Російська співачка МакSим, яка прийшла до тями після коми і пішла на поправку, наполягла на своїй екстреної виписці з клініки і буде доліковуватися вдома. Про це в соцмережі повідомила продюсер співачки Маргарита Соколова.

За її словами, виконавиця боялася, що вже не зможе обійняти дочок, тому медики і не стали наполягати на її подальшому перебуванні в стаціонарі.

«З нею вдома буде професійна допомога, щоб допомогти їй відновитися. Звичайно, до її виписки готувалися і чекали. Плануєте довгий шлях відновлення і лікування», — написала Соколова, закликавши фоловерів побажати підопічної здоров'я.

В середині червня у Марини Максимової (таке справжнє ім'я співачки) прямо під час виступу піднялася температура. Її госпіталізували і ввели в медикаментозну кому. Довгий час стан пацієнтки залишався критичним, і вона навіть пройшла церковний обряд соборування, але в підсумку організм і медики перемогли коронавірусну інфекцію.

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