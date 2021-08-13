26.66 / 26.85 31.20 / 31.54
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Боялася, що більше не зможе обійняти дітей»: співачку МакSим виписали з лікарні на її вимогу

15:38 13 серпня 2021
«Боялася, що більше не зможе обійняти дітей»: співачку МакSим виписали з лікарні на її вимогу

Російська співачка МакSим, яка прийшла до тями після коми і пішла на поправку, наполягла на своїй екстреної виписці з клініки і буде доліковуватися вдома. Про це в соцмережі повідомила продюсер співачки Маргарита Соколова.

За її словами, виконавиця боялася, що вже не зможе обійняти дочок, тому медики і не стали наполягати на її подальшому перебуванні в стаціонарі.

«З нею вдома буде професійна допомога, щоб допомогти їй відновитися. Звичайно, до її виписки готувалися і чекали. Плануєте довгий шлях відновлення і лікування», — написала Соколова, закликавши фоловерів побажати підопічної здоров'я.

В середині червня у Марини Максимової (таке справжнє ім'я співачки) прямо під час виступу піднялася температура. Її госпіталізували і ввели в медикаментозну кому. Довгий час стан пацієнтки залишався критичним, і вона навіть пройшла церковний обряд соборування, але в підсумку організм і медики перемогли коронавірусну інфекцію.

475

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.