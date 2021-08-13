«Не жерти шо дурна»: схудла MamaRika розповіла, як їй так швидко вдалося повернутися в форму після пологів

Співачка MamaRika, у якій нещодавно були складні пологи з кесаревим розтином, показала, як їй далося швидко повернути форму. Фото вона опублікувала в своєму Instagram .

«Фото до і після пологів з різницею в тиждень… Нічого Мамка, так? «- підписала співачка знімки.

Вона пояснила, як вдалося так швидко добитися результату:

Не жерти шо дурна — дотримуватися здорового харчування, як би не хотілося.

Бути в русі постійно.

Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б — дайте собі час відійти.

Моє улюблене — носити 24/7 (крім ночі) післяродовий бандаж.

Раніше повідомлялося, що у співачки MamaRika та гумориста Сергія Середи в приватному столичному пологовому будинку народився син.

Фото з Instagrammamarika_official

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