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Шоу-бізнес

«Не жерти шо дурна»: схудла MamaRika розповіла, як їй так швидко вдалося повернутися в форму після пологів

22:39 13 серпня 2021
MamaRika

Співачка MamaRika, у якій нещодавно були складні пологи з кесаревим розтином, показала, як їй далося швидко повернути форму. Фото вона опублікувала в своєму Instagram .

«Фото до і після пологів з різницею в тиждень… Нічого Мамка, так? «- підписала співачка знімки.

Вона пояснила, як вдалося так швидко добитися результату:

  • Не жерти шо дурна — дотримуватися здорового харчування, як би не хотілося.
  • Бути в русі постійно.
  • Не впадати у відчай, якщо реабілітація триває не так швидко, як хотілося б — дайте собі час відійти.
  • Моє улюблене — носити 24/7 (крім ночі) післяродовий бандаж.

Раніше повідомлялося, що у співачки MamaRika та гумориста Сергія Середи в приватному столичному пологовому будинку народився син.

Фото з Instagrammamarika_official

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