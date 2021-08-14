Ірена Карпа похвалилася целюлітом і розповіла про важливе значення «п'ятої точки» в українській культурі

Українська письменниця Ірена Карпа, яка в 40-річчя зробила еротичну фотосесію, знову опублікувала в своєму Instagram відвертий знімок.

«У кого не склалося з ямочками на щічках — у тих ямочки на великій с… ці. І це прекрасно. Бо, як каже мудрий український народ, жінка без с… ки — як село без церкви», — підписала фото Карпа.

Вона зазначила роль «п'ятої точки» як літературного жанру потоку свідомості, мотивації до звершень і подорожей.

Фоловери з ентузіазмом коментують публікацію: «Геніально», «Я свою дуже люблю, тому відрощую», «Дуже пізнавально», «Так само про пузо говорять і люблять його: жінка без пуза, що вареник без начинки».

Нагадаємо, Ірена Карпа вирішила навчити чоловіка-француза українським пісням і зняла це на відео. Раніше вона поділилася планами на «життя після смерті».

Фото з Instagram qarpa

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