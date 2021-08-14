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Зовнішність залишає бажати кращого: як зараз виглядає перехворілий коронавірусом Олександр Балуєв

15:23 14 серпня 2021
балуев

Російський актор Олександр Балуєв (серіал «Спецназ», фільми «Полювання на ізюбра», «Турецький гамбіт», «Інді», «Кандагар») після перенесеної коронавірусної інфекції з'явився на публіці і дуже стривожив колег і шанувальників. Про це повідомляє СтарХіт.

11 серпня Балуєв побував на урочистостях у друзів-акторів. Гліб Матвейчук і Олена Глазкова святкували день народження сина Олександра. Фото з довгоочікуваним гостем сім'я опублікувала в Instagram. 62-річний Балуєв виглядає постарілим і змарнілим.

Олександра Балуєва госпіталізували в липні. На той момент у актора легені були вражені не сильно (на 5%), але з огляду на вік пацієнта, медики наполягли на перебуванні хворого у стаціонарі.

Нагадаємо, внаслідок нової хвилі коронавірусу в Росії захворів і помер актор Анатолій Рудаков. Також через коронавірусну хворобу помер режисер Валерій Лонський.

фото top_celebrity.news/Instagram

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