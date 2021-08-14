«Все, як ти хотів»: Тіна Кароль зворушливо згадала про покійного чоловіка в день його народження

14 серпня у співачки Тіни Кароль сумна дата — міг би виповнитися 41 рік чоловікові зірки, продюсеру Євгену Огіру. Вісім років тому Кароль залишилася вдовою, але біль від утрати так і не став меншим. У Instagram співачка опублікувала фото з чоловіком, де вони ще молоді і веселі, і супроводила знімок ніжним підписом.

«Я молодець, я знаю… Все, як ти хотів. З Днем народження, вічносте», — написала співачка.

Фото було зроблено в 2012 році для обкладинки і великого інтерв'ю журналу VIVA. У розмові з журналістами Тіна та Євген розповіли, що познайомилися в 2007 році, а потім багато місяців приховували стосунки. Подружжя згадувало, що часом забувало про всілякі річниці та урочисті дати і не завжди дарували один одному подарунки.

Тіна Кароль та Євген Огір одружилися в 2008 році. У тому ж році у пари народився син Веніамін, який, коли підріс, став копією батька.

Євген Огір помер 28 квітня 2013 року від онкологічного захворювання. Продюсер довго лікувався від раку шлунка, в Ізраїлі Євгена прооперували і на деякий час полегшили стан. Після рецидиву захворювання Огір лікувався в Німеччині, але хвороба виявилася сильнішою. Навесні 2013-го продюсер повернувся додому в Україну і провів останні дні з сім'єю.

Після смерті чоловіка Тіна Кароль з сином завершили ремонт в будинку, який починав будувати Євген, і переселилися в Зазим'я під Києвом.

У нинішньому році в річницю вінчання з Євгеном Тіна Кароль показала, що носить на шиї на ланцюжку дві обручки — свою і покійного чоловіка.

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