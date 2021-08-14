«Люблю тебе просто так і назавжди»: Ілона Гвоздьова змусила Дашу Астаф'єву пустити сльозу

Відомий хореограф і танцівниця, учасниця чотирьох сезонів «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хомячуком відзначають річницю одруження. У Гвоздьової і Хомячука «вовняне» або мідне весілля — сім років сімейному союзу.

Гвоздьова уточнила, що у стосунках з чоловіком вона не сім, а 13 років. Сім років виповнилося їхньому офіційному шлюбу. «Люблю тебе просто так і назавжди, твоя дружина, коханка, подруга», — написала Ілона чоловікові.

Друзі пари були дуже зворушені. Даша Астаф'єва каже, що вона навіть розплакалася.

Про свого чоловіка Івана Ілона розповідала небагато: він володіє кейтеринговою компанією і поставляє дієтичне харчування в лікарні і дитячі садки. З хобі у чоловіка на першому місці рибалка і розведення суперекзотичних акваріумних риб.

Ілога Гвоздьова з чоловіком

Познайомилися Ілона і Іван 13 років тому в київському метро. Тоді вони обидва були студентами. Випадкова зустріч переросла в побачення, а потім і в романтичні стосунки. Зараз у пари є дочка Рія (Валерія), а в 2020 році народився ще й син Домінік.

Ілона Гвоздьова та її сім'я

Фото ilonagvozdeva / Instagram

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