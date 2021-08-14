Трагедія в родині відомої російської співачки: коронавірус вбив близьких родичів за кілька днів

Новий, більш небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що поширюється Росією, не обійшов стороною і відомих особистостей. Так, російська співачка Жасмін (Сара Манахімова) днями втратила відразу двох близьких людей: батька і бабусю. Про це повідомляє Стархіт.

За словами співачки, її бабусі було 90 років і, природньо, в такому віці вона мала хронічні захворювання, які й ускладнили перебіг хвороби. «Якби не ковід, вона, як ми в родині думаємо, прожила б ще до 100 років, як її мама, наша прабабуся», — розповіла Жасмін.

А 14 серпня від коронавірусу помер батько співачки, хореограф, режисер і балетмейстер Лев Манахімов. Йому був 71 рік. На батьківщині в Дагестані балетмейстера намагалися лікувати, але безуспішно. Коли Манахімова привезли в Москву, легені були сильно вражені, і терапія виявилася неефективною.

Співачка Жасмін з батьком

Мати співачки померла рано — в 1995 році. Жасмін двічі була заміжня і має трьох дітей — Михайла (24 роки), Маргариту (9 років) і Мирона (5 років). Другого чоловіка співачки — молдовського банкіра Ілана Шора — на батьківщині загрожують заарештувати, як тільки він перетне кордон.

Жасмін внесена в базу «Миротворця» за концерти в Криму і в окупованому Донецьку, а також за участь у російській пропаганді.

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